【台灣大選】韓國瑜形容馬英九「軟」　馬辦：每天輔選都很「硬」

2020台灣總統大選將至。國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜今日（29日）在電視辯論會上形容，前總統馬英九敗在軟弱。 馬英九辦公室回應道，並不清楚韓國瑜為何如此發言，強調馬英九的輔選行程每天都很「硬」，一點也不軟。

韓國瑜今日（29日）在電視辯論會上形容，前總統馬英九敗在軟弱。（中央社）

2020台灣總統大選唯一一場電視辯論會今日（29日）下午在台灣公視舉行。韓國瑜在結論時表示，過去三任總統全都是台大法律系畢業，台大法律系畢業當法官、檢察官、律師是全國最優秀，但是好像不會當總統，越當越差。

他形容，台灣的情況就像「王小二過年」，一年不如一年；前總統陳水扁敗在一個字「貪」，馬英九則敗在一個字，軟弱的「軟」，總統蔡英文敗在一個字，架空的「空」。

馬英九辦公室強調，選舉已經到最後關頭，馬英九持續為國民黨提名的總統與立委候選人輔選，每天行程都很硬。（中央社）

馬英九問言「哈哈哈哈」

台媒報道，今日陪同其他候選人在苗栗拜票的馬英九，下午被傳媒問及對韓國瑜言論的看法時，笑言「哈哈哈哈」，又稱「等等會回應」。

馬英九辦公室晚上回應稱，並不清楚韓國瑜為何如此發言，馬英九在總統任內所推動對內對外的政策，不論是兩岸、外交、國安或經濟、能源等，國民黨的總統候選人也都繼承，可見國政的方向與路線，大家是有共識的。

馬英九辦公室強調，選舉已經到最後關頭，馬英九持續為國民黨提名的總統與立委候選人輔選，每天行程都很硬，一點也不軟；又稱國民黨必須要團結，一定要下架違憲、獨裁、斷交和不誠實的蔡總統及民進黨政府，為台灣人民贏回未來。