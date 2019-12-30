【台灣大選】辯論會韓國瑜怒批傳媒　從高雄到華盛頓能有多近？

2020台灣大選唯一一場電視辯論會於周日（29日）登場。民進黨候選人蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，延續此前3場政見會的猛烈炮火，分別針對兩岸、貪腐、網絡水軍等議題攻防近150分鐘，尤其韓國瑜在其中更將炮火對準現場提問的台媒，成為全場焦點。

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在辯論會傳媒提問階段，有報社副總編輯向韓國瑜提問，如何解釋違背對高雄市民承諾的問題？與「新莊王小姐」的金錢往來到底如何？如何承諾不會欺瞞選民？

而這樣的提問或許被認為太過針對性，遭韓國瑜反問「為何不問我初戀是甚麼時候，談過幾次戀愛？」韓國瑜並提及近期已經就抹黑造謠的部分對該報提告，呼籲民眾要唾棄它，「知識分子的良心被狗吃掉了」，他並指控民進黨收買台灣90%的傳媒，還用網絡水軍來「抹黑」他，導致2020成為歷來最骯髒的台灣大選。

蔡英文陣營電視辯論會後記者會。（譚英瑛攝）

此外，韓國瑜亦點名批評三立電視長期「抹黑」他，指若要他接受三立採訪，必須請電視台先改名字，改成「兩立」，因為缺乏良心，剩下的「兩立」則是抹黑與造謠。

中央社總編輯陳正杰則問韓國瑜，他將來成為台灣的總統後如何說服選民不會在主權、自由、民主等方面做出讓步。韓國瑜說，中央社所提的問題把台灣狹窄化、很可憐，用意識形態把自己綁起來了。

辯論會中的宋楚瑜則批評韓國瑜，認為他直接批評傳媒的方式不妥當，「不要把自己當特朗普」。

2020台灣大選電視辯論宋楚瑜會後記者會。（親民黨提供）

而眾所周知，美國總統特朗普指責《紐約時報》與《華盛頓郵報》 為「假新聞」不遺餘力，甚至在2019年10月底還要求白宮停訂《紐約時報》與《華盛頓郵報》 。宋楚瑜或許認為韓國瑜公開批評傳媒，是想仿效特朗普，試圖搶救選情。

傳媒向來被認為是社會中的第四權，是指在行政權、立法權、司法權之外的第四種政治權力，主要用來監督和制衡政府的權力。而韓國瑜在辯論會中公開批評3間傳媒，頗有公然挑戰第四權的味道，雖然韓國瑜的行為在一定程度上引發爭議，但網絡上亦有不少支持韓國瑜的聲音，認為這其實是一種「伸張正義」的表現。

韓國瑜長期呼籲「愛與包容」，但卻在辯論會中對3間傳媒「惡言相向」，有人認為這可能是韓國瑜長期遭抹黑的「積怨已深」，不過也有人認為韓國瑜恐怕是選情後落，因此才力改「温良恭儉讓」，而採取「火力全開」的姿態，希望藉此挽救落後的選情。