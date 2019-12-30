【台灣大選】邱毅：民進黨選舉賤招恐與《反滲透法》有關

新黨不分區立委提名人邱毅，於12月30日和國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀共同召開記者會，繼續追蹤民進黨的網軍疑雲。 邱毅在記者會中表示，近期因涉及發文污辱公署的楊蕙如，曾在今年11月赴日見台駐日代表謝長廷。邱毅質疑，「這如果不是串供，什麼才是串供？」邱毅更指，民進黨新潮流系大老、前國安會秘書長邱義仁就在領導網軍運作，而邱義仁還有另一項工作就是設計選舉奧步（閩南語，意指爛招、賤招），而這個奧步與《反滲透法》產生關聯的可能性很大。

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周錫瑋指，台灣教育部等單位將蔡英文任教期間的升等論文及相關應備文件一案列為機密，保密30年，這是政府機器遮掩真相。（楊騰凱／多維新聞）

除了「耀正毅」連線的記者會之外，韓國瑜競選辦公室副總幹事周錫瑋12月30日也於國民黨中央黨部召開記者會，繼續質疑蔡英文的論文案。周錫瑋指出，台灣教育部等單位將蔡英文任教期間的升等論文及相關應備文件一案列為機密，保密30年，這是政府機器遮掩真相，台灣中選會、台灣教育部及所有檢調單位都應盡行政職責，否則政權輪替後，所有犯法瀆職都將負起法律責任。

至於《反滲透法》方面，張顯耀表示，蔡英文指示民進黨要在12月31日強硬通過《反滲透法》，引起200萬台商、台生、台幹，以及社會各界、兩岸交流有關團體的強烈不安及恐慌，民進黨中央要負起最大責任，立法若不能解決問題，反而製造更大對立與衝突，這個法案本身就是重大爭議，國民黨表達強烈反對。

針對民進黨強推《反滲透法》，張顯耀（右）發表國民黨立場，身旁坐的是蔡正元。（楊騰凱／多維新聞）

接著，邱毅再把焦點放回網軍疑雲，邱毅指出，謝長廷最近回到台灣，並於媒體訪談自認一年要與楊蕙如一年會見一到兩次。邱毅說，他查到楊蕙如在11月12日到了東京，並於11月18日自東京返台，這中間楊蕙如見了謝長廷，時間點相當奧妙，因為這就是楊蕙如將被起訴的關鍵時刻，所以必須趕快找到最親密的老闆謝長廷。邱毅隔空向謝長廷喊話，「楊蕙如去東京找你，你們說了什麼？這如果不是串供，什麼才是串供？」邱毅說，謝長廷一直想跟楊蕙如切割，可是凡走過必留下痕跡。

左起邱毅、蔡正元、張顯耀，三人組成“耀正毅連線”，近來屢屢追打民進黨網軍疑雲。（楊騰凱／多維新聞）

接著邱毅話鋒一轉，又轉為向楊蕙如喊話，邱毅指出，謝長廷已經出賣楊蕙如了，更有人建議邱義仁要處理掉楊蕙如，至於「處理」是什麼意思？可能要問邱義仁，聽說這還是一名媒體大老闆所建議。邱毅表示，敬請楊蕙如出面轉當汙點證人，彌補過去當網軍頭的罪孽，否則藏匿是解決不了問題的。

記者會結束後，邱毅露出滿意笑容。（楊騰凱／多維新聞）

此外，邱義仁也指出，邱義仁操盤的地點就在新潮流系的台灣新社會智庫，隱匿於台灣立法院附近的老舊大樓內，平常出沒的人士包括邱義仁及新系要角利錦祥、段宜康等。邱毅說，邱義仁主要工作有三件事，第一是掌握金流，金流不僅跟慶富案有關，也跟遠航案也有關；第二個是領導網軍運作；第三就是設計奧步，而這個奧步與《反滲透法》產生關聯的可能性很大。邱毅最後也說，會不會出現類似「三一九槍擊案」的招式，我們正在追查中。