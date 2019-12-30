【台灣大選】韓國瑜左罵媒體沒水準右諷馬英九太軟　幕僚收拾殘局

2020年台灣總統大選辯論會昨日（29日）下午舉行，國民黨籍台灣總統候選人韓國瑜火力全開，痛罵《蘋果日報》沒水準，批《三立電視台》只剩造謠抹黑，更指《中央社》「可憐」。除此之外，就連藍營自己人馬英九也遭到韓國瑜的炮火波及，遭指「軟弱」。 韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋12月30日替韓國瑜收拾殘局，她表示，韓國瑜對媒體的批評，是出自於韓長期身為偏頗報導受害者的不平之鳴，至於形容馬英九「軟」，則是表達馬英九什麼都好，就是「心軟」，並非攻擊，還請馬英九不要見怪。

香港01台灣大選專頁

https://taiwan2020.hk01.com/

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋（左）12月30日替韓國瑜收拾殘局。（楊騰凱／多維新聞）

在辯論過程中，《蘋果日報》代表向韓國瑜提問，其與先前遭美麗島電子報董事長吳子嘉的爆料婚外情對象「新莊王小姐」，兩人的金錢往來。韓國瑜回應時大為火光，直指《蘋果日報》探詢他的私生活「沒水準」、「良心被狗吃掉了」。

《中央社》提問韓國瑜如果當選，如何不讓主權、自由、民主做出讓步，韓國瑜則回批這樣的問題將台灣狹窄化，被意識形態綁住，「很可憐」。

此外，韓國瑜也點名《三立電視台》如果要採訪他，應先改名為「兩立」，缺的一立是良心，剩下兩立則是造謠、抹黑。

對此，王淺秋12月30日回應，過去可能很多的報導，對韓國瑜有針對性或是有所偏頗，辯論會之中韓國瑜對媒體的批評，相信是韓國瑜長期身為受害者提出的不平之鳴，其實媒體也應該受到監督，尊重新聞自由之餘，媒體也應盡查證事實的責任，使閱聽眾得到的資訊都是正確的。

韓國瑜12月29日在辯論會中痛批媒體，並指馬英九軟弱。（中央社）

另一方面，韓國瑜在辯論會中談及，台灣先前三任總統都是台灣大學法律系畢業，此中陳水扁敗在「貪」字，馬英九敗在軟弱的「軟」字，蔡英文則是敗在架空的「空」字。引發馬英九辦公室回應，指馬英九每天輔選行程都很「硬」，一點都不「軟」。

王淺秋回應，過去蔡英文在政見發表會上如果有任何問題，最喜歡推給馬英九，其實韓國瑜並沒有惡意批評，只是想表達馬英九什麼都好，施政很清廉，專業度也沒有問題，但就是比較軟，這個軟是指心軟，事後韓國瑜也向馬英九表達歉意，強調自己並沒有刻意攻擊或是批評，只是在做論述和比較，但在口語表達上可能讓馬英九產生不舒服或誤會，還請馬英九不要見怪。