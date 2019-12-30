【台灣大選】台學者：《反滲透法》是為避免台灣淪為「疫區」

《反滲透法》將在12月31日在立法院表決，距離台灣2020總統大選投票日僅11天，藍綠雙方對此激烈論戰。 前民進黨中國事務部主任顏建發於12月30日強調，美國已將「反滲透」提升到類似「反恐」的層級，當台灣被滲透成為一個「疫區」，其他國家對與台灣的交流將加以限制，所以《反滲透法》需要制定。

李酉潭認為，只有美國領導全球自由民主國家，對抗極權專制，才能穩住第三波民主化，保有第四波民主化可能。圖由左至右為顏建發、李酉潭、吳建忠。（楊家鑫／多維新聞）

12月30日，中華亞太菁英交流協會舉辦「立法反滲透 安全才有夠」座談會。由中華亞太菁英交流協會理事顏建發擔任主持人，邀請政治大學國家發展研究所教授李酉潭、兩岸政策協會副秘書長張宇韶、台北海洋科技大學通識中心助理教授吳建忠等學者發言。

面對外界輿論批評《反滲透法》是民主倒退、綠色恐怖，李酉潭表示，《反滲透法》通過是否讓台灣民主倒退，是有國際客觀有評比的，不是誰或者政黨說了算。「民主之家」2019年評比自由度，台灣以93分排名亞洲第二，台灣分數這麼高，怎麼會是綠色恐怖？

他強調，自由民主國家正視國家安全，是為了確保自由人權，而極權專制國家強調國家安全，是打壓自由人權的藉口。

據悉，美國政府資助、總部在華盛頓的非政府組織「民主之家」2019年公布的世界自由度調查報告中，台灣以93分排名26位，是亞洲第二名。

李酉潭認為，從去年開始，全球自由國家「覺醒」，美國儼然在建立全球自由民主聯盟，對抗極權專制擴張。在美國911事件後，中共做大，全球民主不再擴張，自由之家的評比也稱全世界民主正在倒退中。只有美國領導全世界對抗中共極權專制，才能穩住第三波民主化，甚至啟動第四波民主化，也就是中國的民主化。《反滲透法》是為了幫助自由民主聯盟，守住自由民主。

他疾呼，「我們期待美國組建全球自由民主聯盟，日本帶領亞太自由民主聯盟，台灣引領全球華人自由民主聯盟，來幫助中國民主化。冷戰中，美國讓蘇聯無聲無息垮台，期待新冷戰讓中共無聲無息垮台。」

嚴建發則表示，美國已將「反滲透」提升到類似「反恐」的層級，當台灣被滲透，成為一個「疫區」，台灣與美日歐洲的交流將會很麻煩。所以不管是針對中國對台滲透，或台灣與國際的連結，《反滲透法》都需要制定。

從中共代理人到反滲透，近一整年來，部分台灣輿論不斷推升恐中情緒，在大選前終於到達最高點。圖為台灣基進公布境外勢力影響透明法全文。（譚英瑛／多維新聞）

另一方面，張宇韶指出，中共對台滲透作為是客觀事實，無論是美國民主基金會的鋭實力（sharp power）報告、國安會提出的中國介選報告、美國2020年國防授權法案內容都有談到。「陽光黨（指國民黨）、紅色媒體也是客觀事實存在，特別是2018年至今出現的王力強案、向心案、羅文山等案例。」

吳建忠也表示，選戰最後階段，在國台辦出來明確反對，喊出衝鋒集結號之後，「包含台灣首富、黨主席、首都市長都紛紛現身反對《反滲透法》。」

張宇韶強調，在選前推動立法，才能在體現政黨在追求最新民意的力道與表態，《公投法》、《政治獻金法》都是在選前通過，「這麼重要的法案，就看有誰擋？」