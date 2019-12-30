【台灣大選】台灣民意基金會：吳敦義選後或不保國民黨主席之位

親綠的台灣民意基金會12月30日（周一）進行「2020總統與立委大選」封關民調的公布，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，本次觀察的其中一個重點是民進黨會不會繼續完全執政。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這次大選的其中一個觀察重點在於民進黨能不能國會過半，繼續維持完全執政。 （屈彥辰／多維新聞）

據台灣民意基金會的調查，在區域立委方面，民進黨獲得約有34%台灣選民支持、國民黨則取得26%的支持度、其他小黨的支持度都5%以下。游盈隆表示，如果蔡英文的支持度是52.5%，明確表示支持民進黨立委的選民卻只有34%，意味着蔡英文的民意支持度來自四面八方，不光有民進黨支持者的支持，甚至有來自國民黨（5%左右）以及其他小黨、尚未決定支持政黨的選民，亦表示總統跟立委的投票中，選民會出現很明顯的分裂投票傾向。

游盈隆繼續說明，在不分區政黨票方面，明確表達支持民進黨的選民有33.6%，國民黨有26%，民眾黨為7.2%，時代力量為4.5%，親民黨為3.5%，時代力量跟親民黨皆面臨滅頂危機，小黨只有台灣民眾黨會過5%政黨門檻，席次約會落在2至4席，國民黨的不分區立委至少會增加10席以上，民進黨會減少10席以上，但這是否會影響民進黨過半則還有變量，15席正負1席是比較有可能的情況，國民黨則為14席正負1席；民眾黨則因為現任主席是台北市長，佔到便宜，至少有2至4席；另一方面，「吳敦義的黨主席之位也岌岌可危，吳敦義很有可能變成落選頭。」

游盈隆又表示，2018年九合一大選的敗選餘波仍發生在民進黨身上，這部分反映在立委選情，從總統跟立委支持度的差距便可看出，「不是因為蔡英文特別好，是因為韓國瑜太特別，也因為外部因素的改變所導致的，同樣的外部因素的改變在立委層次並沒有發揮作用，民進黨承受着2018縣市長選舉失敗的重大磨難跟壓力。」