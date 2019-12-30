【連儂牆】陸生撕台清大連儂牆　被判罰款6千台幣　得易服勞役6日

位於台灣新竹的清華大學，學生會9月在校園設置2座連儂牆聲援香港反修例運動，9月30日遭撕毀，警方透過閉路電視鎖定手撐粉色雨傘女子，發現她犯案後進入清大圖書館內，經學校教官協助聯繫，確認為陸籍交換生劉姓女子。 日前，新竹地院審結此案，依毀損他人物品罪判罰劉女6000元（新台幣，下同，約1550港元），得易服勞役6日（按：可用勞役抵免刑罰）。

據報道，事發後劉女辯稱，因立場不同，認為連儂牆上所張貼的海報及標語太過偏激，才憤而撕毀。不過，清大學生會當時堅持提告，表示「當你享有言論自由，不代表可以破壞別人的言論自由」，指撕毀連儂牆行為已嚴重影響當初設置目的，對於人權、自由及民主已造成不可回復的傷害，因此決定在第一時間報警處理。

曾發微博表態 被告後求助官媒

據悉，劉女在撕毀連儂牆當天，把捏成一團的紙張拍照上傳微博，表示翌日就是國慶70周年，居然在學校公布欄看到張貼反共與支持港獨的海報，氣急敗壞之下把海報全撕了，還慶幸表示雖然圍觀者眾但沒人制止她，強調尊重每個地區人民的想法和觀點，但絕不容許任何人以任何理由詆毀中國。

劉女在撕毀連儂牆後曾發微博表態，被告後求助官媒。（微博截圖）

而在警方追查到她並逮捕送辦後，劉女10月8日在微博表示，台媒捕風捉影，大肆煽動此事，自己的個人資料亦已被曝光，翌周將庭訊，未知會如何宣判，坦承壓力很大、很崩潰，稱作為交換生在台灣是弱勢群體，受到委屈也不能申訴，因此請求官媒協助，文末tag提及「@人民網」、「@微博官方」。

大陸網民當時亦紛紛留言回應，建議她聯繫國台辦，甚至有意為她募集律師費。有網民安慰她「現在兩岸交流機制停擺，但台灣也不敢拿你怎麼樣」、「大不了被驅逐出境」、「別怕，他們不會也不敢對你定罪」，還有人建議她張貼「一國兩制統一台灣」海報反制，等被撕掉時拍照報警。

法官指缺乏尊重財產權

該案上周四（26日）在新竹地院審理終結，法官審理認為，即使基於言論自由表達方式，亦不得侵害他人財產權益，但劉女卻恣意損壞屬於清大學生會的連儂牆，缺乏尊重他人財產權的觀念。

法院指出，法官考量劉女犯後坦承行為的態度，且衡量劉女的犯罪動機、目的、手段及遭毀連儂牆價值，以及劉女有碩士肄業的智識程度，且家庭經濟小康，因此依毀損他人物品罪判劉女罰款6千元，得易服勞役6日。

（綜合報道）