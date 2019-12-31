藍綠角力《反滲透法》　國民黨、親民黨稱將提出釋憲申請

台灣朝野於12月31日在立法院針對《反滲透法》進行表決攻防。國民黨立法院黨團總召曾銘宗12月31日接受媒體聯訪時表示，一旦民進黨強行通過《反滲透法》，國民黨團與親民黨團將隨即於這一、兩天發動釋憲程序，「而且釋憲文已經寫得差不多了」。

面對藍營將提釋憲反制民進黨的《反滲透法》立法，民進黨立法院黨團書記長李俊俋則回應，釋憲與否是各政黨權力，「要提就提吧！」