藍綠角力《反滲透法》　國民黨、親民黨稱將提出釋憲申請

撰文：譚英瑛
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台灣朝野於12月31日在立法院針對《反滲透法》進行表決攻防。國民黨立法院黨團總召曾銘宗12月31日接受媒體聯訪時表示，一旦民進黨強行通過《反滲透法》，國民黨團與親民黨團將隨即於這一、兩天發動釋憲程序，「而且釋憲文已經寫得差不多了」。
面對藍營將提釋憲反制民進黨的《反滲透法》立法，民進黨立法院黨團書記長李俊俋則回應，釋憲與否是各政黨權力，「要提就提吧！」
國民黨立法院黨團總召曾銘宗仍重申《反滲透法》將傷害台人人權的立場。（譚英瑛／多維新聞）
曾銘宗批評，《反滲透法》就是新「戒嚴法」，不僅侵害人權、新聞自由、言論自由，更侵害人民的基本權益，一旦民進黨強行於31日三讀通過《反滲透法》，國、親兩黨將隨即提出釋憲申請；曾銘宗更稱，《反滲透法》沒有行政院版草案，也未經過內政委員會仔細審查，反問「民進黨在怕什麼？為什麼不願意到委員會好好審查？」
民進黨立法院黨團仍堅持將於31日完成《反滲透法》立法，黨團書記長李俊俋（中）盼今日能夠順利完成立法。（譚英瑛／多維新聞）
面對外界質疑立法程序倉促，李俊俋表示，該法與其前身從2019年5月底就進入立法院院會，歷經半年討論，民進黨經過多次修改，才於一個月前拋出《反滲透法》 ，當初提出國民黨也沒什麼聲音，最近卻突然意見很多，也對於該法非常不瞭解。