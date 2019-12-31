【反滲透法】台外交部：日本不可能是境外敵對國家

台外交部於12月31日舉行例行記者會。《反滲透法》近來在台灣內部引起巨大爭議，此前就有聲音問，境外敵對勢力是否包括日本、菲律賓這些國家？對此，台灣日本關係協會秘書長郭仲熙在記者會上表示，日本不可能是境外敵對國家。

台灣日本關係協會秘書長郭仲熙接受現場媒體提問日本算不算《反滲透法》的境外敵對勢力時，答稱日本不是。 （屈彥辰／多維新聞）

而台灣立法院近日掀起一股風暴，《反滲透法》立法與否在台灣朝野間吵得沸沸揚揚，國民黨疾聲痛批《反滲透法》是「白色恐怖復辟」，民進黨創黨元老、前台灣副總統呂秀蓮同樣出聲批評，不知道蔡英文到底在急什麼，應將法律留到下屆立院再做審理。《反滲透法》引起的政治風暴，同樣在行政部會裏吹送着。

現場媒體向郭仲熙提問，立法院正在處理《反滲透法》，國民黨提出疑問，所謂的境外敵對勢力應不只包括中國，還有其他國家，日本跟菲律賓是不是屬於反滲透法的境外敵對勢力？郭仲熙答稱，「日本不可能是境外敵對國家。」

台外交部發言人歐江安表示，外交部會密切關注《反滲透法》的立法情形，會跟主政機關，如陸委會等密切聯繫，也會將相關結果通電給駐外館處，目前還未收到他國向台灣外館表達《反滲透法》的關切，這也是保護台灣的民主自由不受外部勢力干預的重要立法。