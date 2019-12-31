【反滲透法】白色恐怖受難者：反滲透法讓台灣走回戒嚴

12月31日，台灣立法院會將審議《反滲透法》。對此，「台灣地區政治受難人互助會」總會長林耀呈在立法院外表示，許多民進黨人當年都跟著白色恐怖受難人一起上街頭要求解除戒嚴，沒想到現在這些人拿到權力後，為了鞏固權力，竟然要把戒嚴重新加諸到老百姓身上，又走回了七十年前的老路。

台灣地區戒嚴時期政治事件處理協會理事長許育嘉也批評，雖然解嚴後，大家說台灣是一個民主社會，但所有威權都有一個美麗的藉口，《反滲透法》就是民進黨當局以民主為藉口，對台灣島內實施鎮壓的開始。

林耀呈（中）表示，《反滲透法》令白色恐怖受難者與家屬感到害怕，這是一個能隨時羅織罪名的惡法。（楊家鑫／多維新聞）

12月31日上午，台灣立法院周圍架起密密麻麻的鐵柵欄，數百名警力維安，場外有數百名反對人士高聲抗議。其中，白色恐怖受難人及其家屬組成的「台灣地區政治受難人互助會」發表聲明指出，「身為一群曾經在白色恐怖戒嚴時期坐過牢的政治犯，過去切身的經驗，告訴我們民進黨目前不顧民意，不經合法程序，意欲在及短時間內強行通過的所謂《反滲透法》，其實是不折不扣的新戒嚴令，它是新白色恐怖的開端。」

聲明稱，過去國民黨戒嚴時期，借「反共、國安」之名，將台灣人民箝制在黨國意識下，不許有異議言論，不許有不同政治主張，更以極為模糊的法令解釋，隨意入人於罪。好不容易經過幾十年台灣人民奮鬥，終於推翻國民黨的戒嚴體制，迎來民主的時代。

然而，「近日民進黨急欲推出通過的《反滲透法》，卻給我們重新感受到當年黑牢的陰影隱隱襲來。因為它比起當年白色恐怖的諸多法令，毫不遜色，只是名稱換個樣而已，《反滲透法》雖美其名為法，但卻給予行政單位無限裁量權，只要行政部門認定某人有滲透意圖，就可移送檢調法辦。」

許育嘉強調，所有威權都有一個華麗的藉口，當年國民黨也以反共抗俄，鎮壓島內異己，民進黨是否也要走上相同的道路？（楊家鑫／多維新聞）

聲明強調，《反滲透法》是假，東廠為真、戒嚴為真、新冷戰為真。台灣人民只要反對或批評民進黨統治集團，都有可能被直接間接地認定為滲透嫌疑人，而遭法辦；無異宣布台灣進入新戒嚴體制，所謂言論自由已成明日黃花；同時，也以恐嚇的手法，裹脅台灣人民不得與大陸往來，以此阻斷兩岸的交流，進行新的兩岸冷戰，以維護民進黨的執政利益。

林耀呈表示，當年父親反對兩岸對立，被警總抓去判死刑，後來證據不足改判無期徒刑，20多年後在牢中過世。「《反滲透法》內容讓我們感到害怕，這是一個隨時能夠羅織你罪名的惡法。我們都有心理準備，當《反滲透法》通過後，我們即將要再坐牢。」

當地時間12月31日立法院外，聚集許多抗議《反滲透法》的人士與小黨，其中包括新黨主席鬱慕明（左二）、新黨不分區立委提名人邱毅（左三）。許多新黨人士也「自覺」帶上「紅帽」，諷刺《反滲透法》。（楊家鑫／多維新聞）

許育嘉則表示，自己的祖父與外祖父各坐了15年的牢，之所以站出來反對，是基於受難人與其家屬的深刻教訓，知道所有的政治逮捕、對異議份子的鎮壓，都有華麗的藉口。

他指出，50年代，國民黨說是民主的燈塔，要反共抗俄，所以把台灣島內所有反對的政治力量，包括進步人士、學生、學者、農民、工人全部逮捕，關押的關押、判刑的判刑、槍斃的槍斃。

許育嘉質疑，「當年國民黨藉由兩岸對抗，進行島內鎮壓，現在的民進黨是否也要利用兩岸對抗，進行島內鎮壓？」