【台灣大選】韓國瑜副手張善政：「九二共識」前提是「一中各表」

距離台灣2020年總統大選不到兩週，國民黨副總統參選人張善政接受「德國之聲」專訪。針對「九二共識」，張善政表示，「九二共識」被對岸和民進黨污衊了，「九二共識」沒有說要謀求兩岸統一，那是對岸講的，這個國民黨不接受。「九二共識」也不等同於「一國兩制」。

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他強調，「九二共識」的前提是「一中各表」，現在國民黨把兩者綁在一起，而對岸目前沒有表示不接受，就存在模糊空間。如何在其中謀求台灣最大利益，是國民黨將來要努力的方向。

張善政強調，「九二共識」的前提是「一中各表」，此前說不要提，是怕大陸出聲反對「一中各表」，那「九二共識」就會破產。圖為張善政2019年10月22日主講2019願景工程永續能源之路高峰論壇。（洪嘉徽／多維新聞）

綜合「德國之聲」報道，針對有台灣民意認為「台灣不是一個獨立的國家」，張善政指出，台灣本來就不是一個所謂的國家，台灣是一個地理名詞，中華民國才是國家的名稱。部分年輕人想的「獨立」是對岸是一個國家，台灣是一個國家。但兩岸不是國與國關係，「現在我們不承認對岸」。這裏面有兩個層次，現在中華民國的治權不包括中國大陸，可實際上《中華民國憲法》還是包括中國大陸。

關於多數年輕人不支持韓國瑜，張善政表示，是蔡英文污衊「九二共識」等於「一國兩制」，讓年輕人認為韓國瑜當選就是要跟大陸合在一起。但後來對岸的聲明也說「一國兩制」沒有跟「九二共識」綁在一起 。

他說，蔡英文掀起青年的仇中情緒，主打「抗中保台」，但抗中是保台前提嗎？「跟大陸維持和平關係不能保台嗎？」

談到「九二共識」，張善政強調，「九二共識」被對岸和民進黨污衊，它真正的意思是「一中各表」，必須綁在一起講。「九二共識」沒有說要謀求兩岸統一，那是對岸講的，這個國民黨不接受。

張善政表示，這也是為何他之前講不要提「九二共識」，因為如果「九二共識」的前提是「一中各表」，對岸說不承認「一中各表」，那「九二共識」就會破產。

他說，「一中各表」才是我們真正要的，現在國民黨把「一中各表」跟「九二共識」綁在一起，大陸並沒有表示不接受，「我覺得這是對岸釋出善意」。

德國之聲反問「這樣子是不是有點奇怪。好像有人把刀架在你的脖子上，告訴你說，我現在沒說話，就代表好像我某種程度是支持你的？」

張善政表示，大陸沒有發聲封殺「一中各表的九二共識」，「表示現在他基本不反對這個東西，但他接不接受還不知道」，這其中存在模糊空間。

「九二共識」在馬政府八年成為兩岸交流的政治基礎。圖為2015年，民間團體在桃園機場表達支持九二共識的立場，併為結束「馬習會」的馬英九接機。（中央社）

張善政強調，國際情勢不是零跟一，有很多彈性模糊空間，如何在其中找到台灣最大的發展空間、謀求台灣最大利益，是將來要努力的方向。譬如一算是統一，零算是獨立，我們不是零，也不是一，我們要在中間找到彈性空間。有人要去做台獨，碰到零的邊界；有人要去講統一，也碰到一的邊界，都是不被我們內部接受、支持的。

他說，一國兩制或「謀求中國統一的九二共識」，這個空間不夠模糊，絕對不要。國民黨認為統一跟獨立現在都不是時候來談，那是下一代的事情，因為現在台灣手上的籌碼不夠、實力不夠、社會經濟各種力量都不夠。