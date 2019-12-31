台灣在野斥拒《反滲透法》　綠營總召指國民黨「義和團化」

台灣朝野於當地時間12月31日決戰立法院，針對《反滲透法》立法進行攻防。民進黨立法院黨團總召柯建銘除了表示民進黨是以非常負責任、嚴謹的態度提出《反滲透法》，更炮轟國民黨對《反滲透法》的態度是「首鼠兩端、進退失據」，「已經義和團化」。

民進黨立法院黨團總召柯建銘，他痛批國民黨永遠聽命大陸，應該被掃入歷史的焚化爐。（譚英瑛／多維新聞）

為了力保《反滲透法》於台灣立法院本會期最後一天（31日）完成立法，民進黨立法院黨團特祭出甲級動員。柯建銘在廣泛討論時表示，先前朝野協商，國民黨也提出自己黨團版的《反滲透法》草案，並與各黨團幹部充分討論，今日國民黨卻突然撤除多數的《反滲透法》修正動議，「這是歷史上最荒謬的一刻！」

柯建銘質問國民黨，「中心邏輯是什麼，要不要維護國家主權」，要求藍營不要之前協商的時候都不反對，然後拿着時代力量與民進黨先前說過的「登記制」來協商，而今天又突然撤回修正動議，「我們要嚴厲譴責國民黨，國民黨永遠在聽命中國大陸，這樣政黨首鼠兩端，進退失據，已經義和團化，是比韓國瑜還韓國瑜」。

柯建銘強調，民進黨提出《反滲透法》，是基於維護國家安全、國家主權、社會安定與自由民主憲政秩序，而該法只拿來處理行為者不可拿來自中國大陸的錢，介入台灣內部的選舉、集會遊行、遊說，「這跟言論自由有何關係？跟台商有什麼關係？」

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞則表示，牽涉到國家安全的法案，藍綠政黨、時代力量、親民黨都不會反對，但要在這急躁的情況下修一部涉及國家安全法案，「有需要這樣急躁嗎？」

李鴻鈞更說，台灣除了國家安全外，人民權利保障也非常重要，而程序正義亦是如此，之前蔡英文才公開說，立法院須對《反滲透法》，充分討論，但「我們有充分討論嗎？」法案進入到立法院後，只有一個月的討論時間，該法未經委員會審議，只看到民進黨跟相關部會討論，「有問過社會與民意？」

為阻擋《反滲透法》三讀通過，親民黨立法院總召李鴻鈞多次登記發言。（譚英瑛／多維新聞）

李鴻鈞指出，《反滲透法》有幾大問題，首先是在2014年太陽花運動期間，外界一直要求藍營政府須對實施服貿協議有「衝擊評估報告」，而今日假使《反滲透法》通過，立法院是否有評估過該法究竟對全台人民有何衝擊？再者，2015年時任立法院長王金平曾提出立法院改革，但當時身為總統候選人的蔡英文要求立委任期僅剩下1個月，應交由「新國會」處理，一樣的道理，親民黨主張《反滲透法》也應交由「新國會、新民意」決定。