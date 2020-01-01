蔡英文新年談話：台灣不可能接受一國兩制　反滲透法不影響人權

台灣總統蔡英文今天（1日）上午發表新年談話時表示，台灣人民不可能接受「一國兩制」，香港局勢說明「民主與威權無法同時存在一個國家」。 針對台灣立法院昨天三讀通過《反滲透法》，蔡英文強調，該法規定皆為法律本就禁止的事項，只要不是接受大陸指示、委託或資助，從事法律不許可的事，就不受反滲透法規範；且有沒有違法不是政府說了算，須經法院判決。

蔡英文上午發表新年談話。（聯合報）

蔡英文在談話中稱，面對大陸滲透不斷並逼迫台灣在主權讓步，包括去年習近平提出「一國兩制」台灣方案，她感謝台灣人民給了政府最強大的後盾，台灣人民不可能接受「一國兩制」，看到香港局勢不斷惡化，政府濫權證明「一國兩制」破產，也說明民主與威權無法同時存在一個國家，「香港人民做了示範，告訴我們一國兩制絕對不可行。」

蔡英文又稱，保證《反滲透法》不會影響自由、侵犯人權，不影響正常的經貿交流，只會讓民主自由更受保障；是反滲透，不是反交流，兩岸正常交流往來都不受影響，在大陸的台商、台生等，正常生活都可照舊，不受影響。

蔡英文說，中華民國主權不能被挑戰，守護主權、民主自由，是中華民國台灣總統要堅守的立場。

（綜合報道）