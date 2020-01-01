蔡英文元旦大談《反滲透法》　專家：爭取青年選票，形塑「敵我」

距離台灣2020年總統大選的時間屈指可數，蔡英文發表新年談話強調《反滲透法》的正當性。對此，成功大學政治學系教授丁仁方接受採訪時認為，《反滲透法》某種程度上是一種宣示，企圖爭取深綠、青年選票，同時形塑兩岸對立、區隔的敵我之分。

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丁仁方認為，《反滲透法》在選前以這種方式通過，難逃政治操作的批評。是在爭取深綠、青年選票。(丁仁方提供)

2020年1月1日，蔡英文發表新年談話，大談「四個認知」與《反滲透法》。丁仁方接受多維新聞採訪時指出，「四個認知」的順序很重要，環環相扣建構《反滲透法》的合理性。

第一條「破壞台海現狀的是中國，不是台灣。」丁仁方表示，這一條應該是美國授意，今天蔡英文對兩岸的解讀，完全符合美國對於維持現狀的認定。2016年蔡英文之所以不過關，是蔡提不出替代的兩岸共識。

他說，今日情況不同，因為有了中國大陸崛起的壓力，美國的認定現狀是兩岸、區域和平的現狀，美國認為是大陸破壞現狀，而非台灣。「所謂兩岸現狀是美國決定，不是台灣或大陸。」

第二條「中國利用九二共識，正在掏空中華民國。」丁仁方表示，自從2019年初「習五點」出台後，民進黨將「九二共識」解讀為「一國兩制」，再連結到台灣方案就是統一進行式，呈現大陸正加速統一進程。

丁仁方指出，第三條「不能以主權交換短期經濟利益」，是講給年輕人聽的，例子就是香港「以經換政」出現的問題。蔡英文談話中還講了一句很關鍵的話，「民主與威權，無法同時存在於同一國家。香港人民做了示範，告訴我們一國兩制絕對不可行。」背後就是對立的概念。

丁仁方表示，最後第四條「要警覺中國正全面滲透，分化台灣社會」，就鋪陳到《反滲透法》，建立合理性。蔡英文也不斷強調、保證，試圖避免《反滲透法》的負面效應。

他認為，《反滲透法》某種程度上是一種維護台灣自由民主發展的宣示，企圖爭取深綠、青年選票，但也是形塑兩岸對立、區隔的敵我之分。

丁仁方也表示，《反滲透法》的定義模糊，最大爭議就是容易入人於罪，尤其又在選前強行推動，難逃政治操作的批評。而法案某種程度也會帶來恐懼，讓與大陸互動的台灣民眾「自覺」降低反對民進黨的聲量。同時，也有對衝大陸近年推出融台、惠台政策，降低兩岸民間互動速度的作用。

不過，丁仁方認為，若蔡英文政府連任，應該不會將《反滲透法》當空白條款，任意解釋，畢竟這些年來台灣司法是往前，不是倒退。雖然執政者有操作空間，但不可能全面掌控司法。

《反滲透法》三讀通過當天，包括新黨等多個團體政黨在立法院外抗議，強調法案通過將是回到70年前戒嚴時代的開始。（楊家鑫／多維新聞）

另一方面，蔡英文新年談話再講出「守住主權民主自由，這就是做為中華民國台灣的總統，必須堅守的立場。」

丁仁方表示，「中華民國台灣」是符合民進黨「台灣前途決議文」的說法，跟陳水扁當時說「中華民國是台灣」一致。這是一種模糊概念，既可滿足綠營期待，又可爭取中間淺藍選民。但蔡英文大概不會將它變成法理概念，因為那就是法理台獨，將破壞區域和平現狀，美國是不會同意的。