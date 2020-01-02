蔡英文回應何時兩岸重啟交流互動：設時間表不可能也不智

台灣總統蔡英文1日（周三）發表新年談話，在回應大陸國家主席習近平新年談話時表示，台灣絕對不接受一國兩制。 至於選後如何促進團結啟動兩岸對話，蔡英文指，對政府領導人來講，設定時間表是不可能也是不智的。

蔡英文1日上午發表新年談話。（《聯合報》）

蔡英文回答記者提問時表示，在印太戰略部分，目前具體且積極進行中的，例如有與美國合作的GCTF全球合作暨訓練架構計劃，在這個計劃中，台灣提供亞太與印太所有國家一個平台，不論在國家治理、婦女或很多其他議題上都可以坐下來討論。她進一步說，有很多民主國家願意加入GCTF與台灣一起舉辦相關活動。

有媒體問到，蔡英文在電視辯論上提到，只要台灣內部團結，中國大陸終究得和台灣接觸交流，請問蔡英文連任後有沒有時間表、具體步驟實現台灣內部團結，重啟兩岸交流互動。

蔡英文表示，選舉過程中，她一再呼籲必須團結，提出四項共同認知，希望在這之上，繼續凝聚台灣人，在面臨中國大陸壓力步步進逼下，有更多更強的共識跟團結的氛圍。四個共同認知分別是：破壞台海現狀的是中國大陸，不是台灣；中國大陸利用「九二共識」，正在掏空中華民國；不能以主權交換短期經濟利益；要警覺中國大陸正全面滲透，分化台灣社會。

蔡英文表示，整個區域情勢持續變化當中，面對這樣複雜且變動中的區域情勢，對政府領導人來講，設定時間表是不可能也是不智的，會隨時掌握機會來促成台灣團結，也會在機會適當、不設政治前提下，跟中國大陸繼續展開有意義的交流。

（中央社）