【台灣大選】向統促黨宣傳車比中指　台藝人柯宇綸當街遭圍毆

1月5日午後，台北鬧區街頭驚傳暴力衝突事件，台灣藝人柯宇綸因向「中華統一促進黨」（簡稱統促黨）宣傳車比中指，而引來統促黨成員包圍，並遭揮拳毆打後腦勺。該起暴力衝突引發社會高度關切，也為這次選舉蒙上暴力陰影。

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身着駝色外套的台灣藝人柯宇綸因向「統促黨」宣傳車比中指而遭「統促黨」成員毆打頭部。（Facebook＠公民1985行動聯盟）

42歲的台灣藝人柯宇綸是知名導演柯一正的兒子，曾參演過不少電影，2015年曾以電影《念念》入圍金馬獎最佳男配角。

據了解，本起暴力衝突起因於藝人柯宇綸在騎自行車行經案發地時，因撞見統促黨宣傳車經過，其便向對方比出中指挑釁，而統促黨成員也以中指回應，隨後多名統促黨成員便下車包圍柯，雙方為了是否有互比中指一事引發激烈口角，口角衝突中，柯曾一度以自行車衝撞對方，而其中一名統促黨成員則出拳襲擊柯的後腦勺，所幸現場有民眾出面排解，才避免衝突進一步激化。警方獲報到場後，雙方皆到警局做筆錄，最後彼此雖然互不告，但警方最終仍將柯與統促黨蔣姓成員依違反《社會秩序維護法》裁處。

身着駝色外套的台灣藝人柯宇綸因向「統促黨」宣傳車比中指而遭「統促黨」成員毆打頭部。（網上圖片）

檢視本起暴力衝突，統促黨成員對於柯宇綸所施加的肢體暴力無疑是踰矩且過分的，必須受到社會嚴厲的譴責和撻伐，但柯宇綸對於政治主張異議者所展現的鄙夷、冒犯態度，同樣也是值得台灣社會進一步反思。

誠如柯宇綸在事後於個人臉書（Facebook）所發佈的貼文強調：「在文明社會中.......意見不合相互表達，不應該使用暴力」。但充滿諷刺的是，引發這場紛爭的導火線，這個在台灣與西方世界的社會通念中都被認定有污辱、仇恨意涵的手勢，不正是一種以「暴力」反對意見不合者的展現。

台灣藝人柯宇綸在事後發文表示：「這是一個文明的社會，我們用選舉解決紛爭，意見不合，我們相互表達，但不應該使用暴力。」(Facebook＠柯宇綸）

事實上，柯宇綸在面對統促黨宣傳車所昂揚高舉的中指，這下意識的反應，它所代表的遠遠不只是柯個人的言行操守，更是反映出當前台灣社會在「抗中保台」意識型態下的某種「政治正確」價值，而在這個價值體系中，統促黨旗幟鮮明的「兩岸統一」主張自然是「不正確」也「不合時宜」的。

這或許也是為什麼，柯宇綸會不假思索地直接以比中指這種非理性的方式，羞辱他人在合法公民權範圍下的政治倡議活動，高舉中指背後的潛意識，其實就是認定對方是不夠格，能以文明、理性方式對話的公民。否則，柯宇綸當時大可以用非羞辱性的語言向統促黨的倡議高呼其不滿，甚至與對方論辯政治立場——假如統促黨成員最終仍是對柯施以暴力，那毫無疑問，統促黨就該被社會唾棄與討伐，或透過發文駁斥對方的政治倡議，呼籲社會大眾拒絕支持統促黨，而不至於用非理性的羞辱手勢來引爆這場無謂的街頭衝突。

隨着台灣大選投票日的逼近和選戰的白熱化，持有不同政治立場，對民主抱有希望的台灣民眾，都應以此次暴力衝突為反思的鏡子。畢竟台灣社會所欲珍視和追尋的民主內涵，絕非是以各種形式的羞辱或暴力來肅清、打壓異己，而如何以理性思辯來面對社會多元的主張，更該是台灣所有社會成員應具備的民主態度。