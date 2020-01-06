【武漢肺炎】病毒是否人傳人？　台疾管署：要看下周有無新病例

武漢2019年底爆發不明原因肺炎疫情，市衛健委周日（5日）通報指，目前已排除流感、SARS、中東呼吸綜合症（MERS）等已知病原，但尚未發現明確的人傳人證據。 台灣衛福部疾管署今天（6日）表示，病毒是否具人傳人能力，將成為未來觀察重點，由於冠狀病毒潛伏期最長可達14天，若下周二（14日）後沒有新病例出現，人傳人可能性將降低。

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台灣疾管署副署長莊人祥今天（6日）上午表示，正因排除多個已知的重要呼吸道病原，這次不明肺炎不排除是新型冠狀病毒作祟。由於感染源可能隱藏在華南海鮮市場裏，市場已於元旦起休市，不明病毒是否具有人傳人能力，就要看休市後是否持續有疫情傳出。

莊人祥表示，冠狀病毒的潛伏期最長可達14天，1月1日至14日間若有新病例傳出都可能是休市前就感染的，但若1月14日以後仍持續出現新病例，可能代表此病毒具有人傳人能力；若沒有新病例出現，或許可研判和動物感染源有關。

他強調，台灣持續針對武漢直航入境班機執行登機檢疫，若有疑似症狀，會立即進行與肺炎有關的26種病毒檢測，若無法確定，會進一步進行次世代基因定序培養；未來若大陸公布病原及基因定序，台灣也能立即合成診斷工具，以大陸過去爆發的禽流感H7N9疫情為例，大陸公布後3天，疾管署就合成出來。

此外，世衛組織針對武漢不明原因肺炎，建議不必對中國大陸實施任何旅行或貿易限制，因此疾管署將暫以登機檢疫、宣導、醫療院所通報等防疫措施為主，暫無進一步限縮規劃。

（中央社）