【武漢肺炎】 台灣疾管署發函陸方　提出派員赴當地訪查

因應武漢發生不明肺炎疫情，台灣衛福部疾管署規畫派員赴陸訪查，實地了解疫情。 疾管署表示，該署已於1月6日依《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》，發函給中國大陸國家衛生健康委員會，提出訪查的要求。疾管署強調，過去大陸爆發禽流感疫情期間，疾管署也曾依上述協議，派員訪查對岸兩至三次。

台灣疾管署表示，已針對從武漢直飛台灣的航班做出登機檢查的做法，藉此降低武漢肺炎傳播的可能。（中央社）

疾管署長周志浩說，一切仍須待陸方回覆才能確定，訪查團成員以專家為主，訪查重點包括了解病患臨床表現以及治療經驗。他表示，這波武漢不明肺炎很可能是新的疾病，因此任何信息都很重要。

周志浩表示，目前疫情尚未出現人傳人及醫護人員感染，並已排除包括流感、禽流感、腺病毒、SARS和MERS的可能。病毒是否具人傳人能力成未來觀察重點。疾管署也認為，若過了病毒潛伏期，也就是1月14日後沒新病例，人傳人風險將會降低。

日前，為防範病例自大陸移入，台灣相關部門已表示將依標準作業程序啟動邊境檢疫應變措施，加強入台旅客的發燒篩檢、落實疑似病例的旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形等詢問、健康評估及衛教倡導，評估疫情可有效阻絕於境外。

但為求慎重，台灣疾管署也表示，會針對自武漢直航台灣的班機進行登機檢疫，防疫人員登機除主動評估旅客健康情形外，也於班機上向旅客倡導相關預防措施，提醒旅客，10天內若有身體不適，應通報1922防疫專線，協助就醫。至於登機檢疫的施行期限，視疫情發展而定。