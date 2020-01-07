從停業「烏龍」到積欠薪金　台遠東航空恐遭廢除民用航空運輸執照

主要經營台灣本土航線的遠東航空（簡稱遠航）2019年底無預警宣布將停飛歇業，但次日遠航董座卻改口表示並無停飛歇業打算。其「一下停飛，一下復飛」的動向，引發社會輿論譁然。 遠航爆出「停飛風波」迄今已超過三周，其是否會因無預警停飛，而遭主管機關廢除民用航空運輸業許可證（簡稱廢照）一案，台灣官方始終未作出最終決議。2020年1月6日遠航又驚傳拖欠上千名員工薪資，使得遠航營運危機再次浮上台面。 1月7日上午台灣交通部長林佳龍證實，民航局已依法向交通部提出遠航廢照的建議，交通部會以嚴謹周延的態度考量遠航廢照與否。

台灣交通部長林佳龍否認官方對「遠航」無預警停飛的處置有選舉因素。（中央社）

去年（2019年）年底，遠東航空驚傳財務危機，並在12月13日無預警宣告停飛和歇業。但就在遠航宣告停飛的次日，其董座張綱維卻又現身改口，稱遠航的停飛和資遣公告全是「烏龍一場」，又聲稱有投資者要挹注10億元新台幣（約2.6億港元）來解決遠航的財務危機。

目前遠航無預警停飛已超過三周，但官方對遠航的處置迄今都未有結論，而聲稱將挹注遠航的資金也遲遲未到位。遠航更在2020年1月6日驚傳欠薪風波，積欠上千名員工去年12月份的薪資。同時，遠航也發信給員工強調，其正與台灣知名財力雄厚的企業主在香港的境外投資公司，磋商投資合約細節，並公布一份香港國採物聯有限公司的投資意向書，要員工對公司前景有信心。

台交通部：飛安是一切考量的最高原則

遠航風波不斷，令外界擔任會否被廢除運輸執照。1月7日上午，台灣交通部長林佳龍向媒體透露官方最新的處理進度。他指出，遠航停飛不是主觀問題，而是客觀事實，身為主管機關的民航局以依法向交通部提出廢照建議，但因為遠航有不同的說法，強調停飛是「烏龍」、「搞錯了」、「沒這個意思」，交通部討論後，為了程序的嚴謹周延，所以請民航再提出補充資料，避免遠航可能會提起行政訴訟。

針對外界揣測，交通部是否因為擔心遠航廢照將影響執政黨選情，所以打算拖到選後才處理。對此，林佳龍表示，沒有這方面的壓力，稱遠航復飛與否，飛安是一切考量的最高原則，沒有打折空間，而飛安技術與財務有密切關係，這要跟社會負責。

對於有香港公司願評估投資遠航，林佳龍指出，遠航對於資金來源說了好多次，但這與無預警停飛是兩回事，交通部也會請民航局加以了解，希望是否廢照的程序走得嚴謹周延。