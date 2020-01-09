澳媒：國民黨副秘書長蔡正元曾見王立強　要其謊稱遭民進黨收買

自稱是中國間諜的王立強去年11月向澳洲媒體稱，他曾參與策劃銅鑼灣書店案，奉命操控台灣的選情，不過，此後中國大陸方面指控他是詐騙犯，並公佈了他以前受審的錄像。 8日，澳洲《世紀報》（The Age）報道稱，國民黨副秘書長蔡正元等人試圖以威脅利誘方式，要王立強改變說詞，包括謊稱是遭到民進黨收買，放出他是共諜的假消息。 對此，蔡正元否認自己有不當行為，稱自己只是請王立強「出來把事情講清楚」。而另一名被指參與和王立強會面的人士孫天群則稱，他希望王立強出面「把向心的事情講清楚」，然而王立強卻希望先得到一筆錢，因此雙方起了爭執。

自稱是中國間諜的王立強。（資料圖片）

《世紀報》報道引述匿名消息人士稱，澳洲安全機關如今已得知王立強在去年耶誕夜首度受到威脅和勸誘，之後還有許多次。

報道說，王立強收到一份底稿，有人指示他錄製一段影片訊息，他要在影片中誣指民進黨給他「一大筆錢」賄賂他、要他說謊。

疑似下達指示的兩個人，一是國民黨前立法委員和現任副秘書長蔡正元，另一位是在中國大陸經商的孫天群。

在據稱是蔡正元發給王立強的訊息中，王立強被告知，如果他在台灣總統大選前聽從指示，他將可自由回到中國大陸或前往台灣，獲得金錢的報酬，家人也會得到保護，但如果不從，就會被引渡到中國受死，或甚至在澳洲遭到報復。

國民黨副秘書長蔡正元否認自己威脅王立強，表示只是希望王立強出面「 把事情講清楚」。（網絡圖片）

報道還稱，蔡正元等人要求王立強口述的台詞，還包括收回對對大陸商人向心的指控。

王立強自稱是間諜的說法11月在澳洲見諸媒體之後，正在台灣訪問的向心被禁止離境，台灣國家安全官員並開始對他進行調查。

對於王立強的指控，蔡正元否認有不當行為，或涉及催促王立強錄製影射民進黨貪腐的劇本。

而孫天群也否認受到國民黨的委託，並表示一開始並不認識蔡正元，是一個姓王的朋友介紹認識的，他們當時只有請王立強把事情講清楚，把指稱向心是共諜的事情說清楚，「本來就不是間諜憑什麼害人？」

向心（中）與妻子（左）此前被台灣當局扣查。（資料圖片）

孫天群表示，他告訴王立強不要害向心，希望王出來把向心的事情講清楚，但王希望孫先給他一筆錢，兩人因此起爭執。

蔡正元也公開自己與王立強的對話內容，他說，王立強是因為邱義仁（原民進黨秘書長）跟他談，才會去污衊向心，自己會跟王立強、孫天群聯絡，是因為他們兩人在前述事件上談不和，所以他才要打電話說服孫天群，而孫天群則拜託他協助向心解除出境。

據稱，澳洲聯邦警察正嚴肅調查王立強受到的疑似威脅，有消息來源證實警方於王立強在耶誕夜首度收到威脅訊息的數小時內就展開調查。

（綜合報道）