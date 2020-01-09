【王立強間諜疑雲】國民黨：綠營疑似金援王立強

王立強共諜案再掀波瀾。澳洲媒體於當地時間1月8日指稱，王立強遭國民黨副秘書長蔡正元及一名大陸孫姓商人的「威脅利誘」，要求王立強收回中國創新投資公司董事會主席向心為「高級情報人員」的指控。 對此，蔡正元1月9日對外公布自己與王立強的對話錄影，強調對話平和沒有脅迫。另外，蔡正元還公開孫姓商人與澳媒記者的對話錄音，內容提及民進黨曾答應給王立強一筆錢，而更點名前民進黨秘書長邱義仁是民進黨與王立強的聯繫來源，引發民進黨疑似介入此事件的案外案。

蔡正元拿出王立強事件人物關係圖，其中向心的事業夥伴孫天群透過友人聯繫上蔡正元，請蔡正元協助援救被扣在台的向心。因孫天群與王立強前老闆陸趙亮熟識之故，使蔡正元聯繫上王立強。（楊騰凱／多維新聞）

王立強日前接受澳媒專訪，不僅自稱是中國大陸間諜的王立強日前透過澳洲媒體指，陸方曾金援韓國瑜，更點名中國創新投資公司董事會主席向心為高級情報人員，導致向心被扣在台。

蔡正元、新黨不分區立委提名人邱毅1月9日召開記者會，對外公開一筆錄音資料，及一筆錄影資料。錄音內容為中國大陸孫姓商人與澳媒記者的對話，錄影內容則是蔡正元與王立強的視訊通話內容。蔡正元所言，孫姓商人全名為孫天群，是向心長期的生意夥伴，此次是為了解救被扣在台的向心，才輾轉透過友人聯繫上自己，請自己協助救援向心。

蔡正元拿出王立強事件時間表。（楊騰凱／多維新聞）

錄音內容指出，澳媒記者致電孫天群，孫天群告訴對方，自己聯絡王立強，是因為王立強誣陷向心是共諜，他希望王立強把事實說清楚，不要害人。孫天群在錄音中對澳媒記者表示，向心的背景根本不是間諜，向在中國大陸投資很多案子都沒做成，如果向有這個背景，早就風生水起了。孫天群在錄音中也提到，王立強向自己聲稱，台灣的民進黨給了王立強很多條件，答應給一大筆錢，而王立強則向孫天群要求，協助還清其在大陸的債務，孫天群說自己告訴王立強，只要把事情說清楚，債務他可以幫忙償還。

值得注意的是，孫天群與澳媒記者談話觸及民進黨答應給王立強一大筆錢時，澳媒記者竟然主動以中文脫口說出「邱義仁」（原民進黨秘書長）這三個字。孫天群當下回覆，王立強所說的民進黨來源就是邱義仁。不過孫天群在錄音中也說，自己不認識邱義仁，孫天群與澳媒記者的對話，也未觸及邱義仁與王立強的具體往來細節。

而蔡正元與王立強的錄影內容，兩人對話並沒有太多爆點，至於蔡正元對話者是不是王立強本人，也有待釐清。記者會現場有媒體要求蔡正元，直接再撥電話給王立強，通訊軟體卻顯示連結錯誤，無法進一步查證。針對對方是否就是王立強本人？蔡正元則表示，從談話和外貌，確實都和媒體報導的王立強很像。

蔡正元在記者會現場試圖直接致電王立強，通訊軟體卻顯示連結錯誤。（楊騰凱／多維新聞）

蔡正元表示，澳洲媒體的報導內容，跟孫天群與澳媒記者的錄音內容南轅北轍，澳洲媒體跟台灣某些報紙類似，作法偏頗，而他自己與王立強對話的影片，就像大哥哥在勸小弟弟，也都沒有脅迫的樣子。蔡正元在記者會中強調，王立強不是共諜，向心也不是共諜頭子，蔡英文政府不應該操作這個議題，至於王立強愛說些什麼，外界相不相信他，自己也沒意見。

記者會結束後，蔡正元仍被記者團團包圍追問細節。（楊騰凱／多維新聞）

邱毅指出，王立強是個詐騙犯，根本不是間諜，根據詐騙慣犯的行徑，王立強應該是向兩方要價，對於王立強提到民進黨邱義仁的介入，民進黨應該講清楚，到底邱義仁有沒有去澳洲見王立強？有沒有準備好劇本給王立強？甚至給王立強一大筆錢？邱毅說，這個事件影響台灣的安定和安全，蔡正元找到證據難能可貴，蔡英文宣稱要深入調查，他對此感到悲觀，畢竟一個大詐騙犯，要怎麼去查小詐騙犯。