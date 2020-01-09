【伊朗局勢】蔡英文召開國安會議：備妥必要時的撤僑方案

近日中東局勢緊張，蔡英文連2日召開國安會議，聽取台灣各部會的簡報後，做出4項指示，要求台灣國防部必須掌握周邊安全動態，確保台海安全，並要求嚴密關注伊朗局勢，準備好撤僑方案。 蔡英文也不忘揶揄國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜「放韓假」，強調她身為總統，就算在選舉最緊繃的時候，依然每天在崗位上拚國政。

蔡英文連2日召開國安會議，強調她身為總統，就算在選舉最緊繃的時候，依然每天在岡位上拚國政。（台灣總統府提供）

蔡英文表示，儘管距離投票日不到24小時，她依然每天都在崗位上，國民黨無視自己的高雄市長請假離開崗位，為了選舉，擦脂抹粉、轉移焦點，扭曲她不在崗位上，「這就是國民黨無法獲得人民信任的原因」。蔡英文強調，雖然正值台灣選舉期間，在9日車隊掃街開始前，上午7時30分，為了掌握中東情勢的最新動態，她特別召開國安高層會議，聽取相關部會的簡報，針對股匯市穩定、能源供應、僑民安全，以及台海情勢下達指示：

一、股匯市方面，台灣經濟基本面良好，但為因應可能短期效應，她請財政部、金管會、中央銀行等單位，持續注意股匯市波動情形，維護市場正常穩定運作。若有金融市場失序或影響國家安定的情形，應即時啟動穩定機制，採取必要措施，穩定國內金融。

二、能源供應部分，台灣石油安全存量超過100天以上，能源安全無虞，她請民眾放心，並指示相關部會透過價格平穩機制，防止民生經濟受到任何影響。

三、有關僑民安全，蔡英文要求外交部密切注意伊朗當地情勢，務必做好僑民的聯繫及保護，備妥必要時的撤僑方案，同時協助疏運當地台灣旅客平安返台。

四、針對台海情勢，蔡英文要求台灣國防部必須確實掌握周邊安全動態，確保台海安全。

針對台灣總統府釋出的訊息，包括行政院長蘇貞昌、國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、陸委會主委陳明通、經濟部長沈榮津、國安局長邱國正，以及數位國安會諮委等都參與討論。