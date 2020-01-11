【武漢肺炎】台衛福部：一周內建快速檢驗方法，僅須4小時

台灣衛生福利部疾管署今天（11日）表示，一早已經接獲中國大陸疾病預防控制中心通知，截至昨天為止初步診斷新型冠狀病毒感染病例，總計41例，出院2例、重症7例、死亡1例。 大陸方面今天也公布新型冠狀病毒基因序列，而台灣方面將依據此建立快速檢驗方法，將時效縮短至4小時內，盼一周內可運作。

台灣衛福部疾管署副署長莊人祥表示，大陸已經提供武漢新型冠狀病毒的基因序列，疾管署已經根據該基因序列，建立病毒核酸快速檢驗方式，檢驗時效可以縮短至4小時，預計一周內可以完成研發。目前有廣泛性核酸病毒試劑，也可以在一天在檢驗出來。

台灣衛福部疾管署副署長莊人祥。（聯合新聞網）

莊人祥表示，經過實驗室人員分析新型冠狀病毒基因序列的資料，與蝙蝠的冠狀病毒最為相似，達87.6％。另與先前的SARS（沙士）做一測試達79％、與MERS的相似度為52.5％，顯示此為全新的新型冠狀病毒。傳染途徑還在了解中。

莊人祥表示，昨天在網上發現，有民眾謠傳台灣已有武漢肺炎的確診案例，但是目前台灣通報的三名個案，都已經排除不是武漢肺炎。

莊人祥說，昨天已經與台灣事實查核中心合作，並於有在Facebook上轉傳錯誤訊息的貼文下回應，呼籲民眾不要傳播不實訊息。他提醒，若傳播與傳染病相關的不實謠言，可依照傳染病防治法第36條，最高可處300萬罰金（新台幣，下同），並可依照社會維護法，處三天以下拘役並處3萬以下罰金。

（綜合報導）