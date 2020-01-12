【2020台灣大選】大陸學者：六大因素讓「韓流」難成大氣候

台灣總統大選1月11日落下帷幕，民進黨候選人蔡英文連任台灣總統。在2018年末的「九合一」縣市長選舉中，韓國瑜曾颳起「韓流」成為33年來首次在高雄執政的國民黨政治人物；而國民黨也在「九合一」選舉中大獲全勝，但時隔一年，民進黨「捲土重來」，在總統和立委選舉中均獲得大勝。 有大陸學者表示，這場選戰主要就是經濟民生訴求者與政治主權訴求者之爭，而目前台灣社會政治生態不利於韓國瑜及國民黨。

在廈門大學台灣研究中心副主任、教授唐永紅看來，雖然韓國瑜獲得了相當數量的支持，但有利於民進黨的各方面因素要更多。總體上看，在2020年台灣大選中，為了勝選，蔡英文及民進黨主打的是基於統獨立場的「主權牌」、「美國牌」，韓國瑜及國民黨則主打的是基於經濟民生的「安全牌」、「有錢牌」。顯然，這場選戰主要就是經濟民生訴求者與政治主權訴求者之爭。

事實上，韓國瑜的主要支持力量就在於不滿民生經濟現況而「起義」的庶民以及對當局施政與改革不滿而反彈的群體。這是「韓流」得以形成的兩個主要因素，也是有利於韓國瑜及國民黨選舉而不利於蔡英文及民進黨選舉的兩個主要因素。但是不利於韓國瑜及國民黨選舉而有利於蔡英文及民進黨選舉的主要因素更多，而韓國瑜及國民黨未能充分利用有利因素，適當應對不利因素，未能有效掌控選舉議題，掌握選戰主戰場，以致敗選。

唐永紅表示，具體來說，有六大因素讓蔡英文勝選、韓國瑜敗走：

一是台灣社會政治生態不利於韓國瑜及國民黨，而有利於蔡英文及民進黨。當前的台灣社會「藍小綠大」，「統小獨大」，「民強國弱」，民眾國家認同嚴重疏離，不願意統一而傾向獨立。民進黨在兩岸關係性質定位及發展取向上政治正確，獲得台灣多數民眾特別是年輕世代的認同與支持，進入「政治正確」的收穫期。

加之廣大庶民也只是「經濟覺醒」，尚未「政治覺醒」——唐永紅認為，台灣多數民眾尚未認識到，當前台灣民生經濟搞不好的主要原因就在於搞不好兩岸關係。在這種背景下，在大選中民進黨很容易操作基於統獨意識的「主權牌」而獲得被洗腦的年輕世代的認同與支持。

此次台灣大選的投票率突破七成，有所回温。（中央社）

二是2019年以來台灣外部環境變化不利於韓國瑜及國民黨，而有利於蔡英文及民進黨。1月2日大陸提出和平統一五大政策主張，特別是民主協商「一國兩制」台灣方案。可6月以來香港又出現「反修例」事件，這讓蔡英文及民進黨「撿到槍撿到炮」。

民進黨及其當局利用台灣多數民眾目前不願意統一，大勢渲染「芒果乾」（亡國感），主打「主權牌」，反對「一國兩制」。這使得台灣社會氛圍從2018年憂慮民生經濟、反對執政黨改革為主，轉變為憂慮「主權」存亡為主。這種轉變極不利於韓國瑜及國民黨選舉。

此外，美國擺明支持民進黨及蔡英文。今年以來台灣外部環境出現的這些變化，顯然都有利於蔡英文及民進黨選舉，而不利於韓國瑜及國民黨選舉。

三是台灣媒體「綠化」並被當局掌控不利於韓國瑜及國民黨，而有利於蔡英文及民進黨選舉。台灣媒體包括傳統媒體和新媒體，已經普遍性「綠化」，並多被（民進黨）當局掌控，因此多選擇性報道。結果，「假文憑」、「私煙案」、「三百萬」等不利於蔡英文選舉的事件都不克發酵；而韓國瑜的正面消息很難傳播，負面消息倒是滿天飛。

四是藍營分裂國民黨不團結不利於韓國瑜及國民黨，而有利於蔡英文及民進黨。宋楚瑜參選分走票源。郭台銘出走並跟柯宋合作、國民黨各派系不團結，讓其支持者難以歸隊支持韓國瑜選舉。黨主席吳敦義忙着鋪排自己的後路，輔選不力，難以整合黨內派系支持韓國瑜選舉，影響到國民黨黨組織有效發揮對韓國瑜選舉的協助作用。

值得一提的是，國民黨不團結顯而易見，但在宋楚瑜的問題上，一些台灣的分析人士持有不同意見。在他們看來，此次宋楚瑜並沒有在大選中掀起多少波瀾，反而是由於台灣社會頗為壯大的「恐懼韓國瑜」情緒的存在，因此在此次大選投票中，有相當數量的中間選民選擇「棄宋保蔡」。他們認為這可以解釋為什麼蔡英文在執政四年成績乏善可陳的情況下卻能得到史上最多數量的選票。

導致蔡英文勝選、韓國瑜敗選的第五個因素，是「拿香跟拜」的論述能力不利於韓國瑜及國民黨，而有利於蔡英文及民進黨。唐永紅認為，韓國瑜及國民黨觀念及思維保守，論述上拿香跟拜，行動上擔心被抹紅。這不僅讓韓國瑜掉入民進黨設定的戰場特別是「主權」戰場而難以自拔，而且讓韓國瑜本可以滿足庶民「安全」、「有錢」的訴求的優勢難以發揮。

六是未兑現承諾的「落跑市長」印象不利於韓國瑜及國民黨，而有利於蔡英文及民進黨。由於拿香跟拜擔心被抹紅，韓國瑜未能深耕大陸，未能廣泛開展兩岸城市交流合作，結果未能持續讓高雄「貨出得去」、「人進得來」，因而未能很好兑現讓高雄庶民發大財的承諾。結果，韓國瑜難以擺脱「落跑市長」的帽子，也未能很好地給其他縣市庶民以選擇韓國瑜可以發大財的預期。