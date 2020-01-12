【2020台灣大選】蔡英文連任　中西方評論大不同

台灣大選結局已定，台灣總統蔡英文獲得連任，國民黨參選人韓國瑜敗選。中國外交部1月12日（周日）就台灣選舉結果進行回應。

香港01台灣大選專頁

https://taiwan2020.hk01.com/

+ 5 + 4 + 3

據內媒報道，1月12日，有記者提問：「台灣地區領導人選舉結果出爐，對此有何評論？對未來涉台外交形勢有何展望？」

中國外交部發言人耿爽的回答幾乎與國台辦如出一轍。他表示，台灣問題是中國的內政。無論台灣島內局勢怎樣變化，世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實不會改變，中國政府堅持一個中國原則、反對「台獨」、反對「兩個中國」和「一中一台」的立場不會改變，國際社會堅持一個中國原則的普遍共識不會改變。我們希望並相信國際社會將繼續堅持一個中國原則，理解和支持中國人民反對「台獨」分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業。

官媒《環球時報》亦刊發社評稱，莫張狂應是蔡英文和民進黨的座右銘。評論指出，蔡英文連任將增加台海局勢的不確定性。這有可能形成對蔡英文走激進路線的鼓舞，從而加劇在兩岸問題上的極端思維。在此奉勸蔡英文和民進黨當局悠着點，不要在兩岸問題上執迷於主觀臆斷，進一步走火入魔。

新華社則發表評論文章稱，西方外部政治勢力公然介入台灣選舉，為牽制、遏制中國大陸，阻止兩岸走近走親，而力挺蔡英文。3年多來，尤其近一年，美方不斷加大打「台灣牌」力度，蔡英文當局積極配合，挾洋自重，推行「倚美反中」，包括借香港局勢煽風點火，誤導台灣民眾。顯然，這場台灣地區內部的選舉很大程度上受到外部暗黑力量的操控。

蔡英文在大選中獲得連任後，美國白宮、國務院、國會都發表聲明祝賀。美國在台協會主席莫健（James Moriarty）和前任主席卜睿哲（Richard Bush）在參加台灣駐美代表處舉行的觀選活動後告訴媒體，北京應該反省這場選舉的結果究竟對它的台灣政策具有什麼意涵。

卜睿哲也希望北京能接受蔡英文提出的「和平、對等、民主、對話」重啟兩岸互動關鍵。他說，如果北京願意與民進黨共存，民進黨一定會很樂意這麼做，問題在於北京「不願意承認民進黨的合法性」。

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）1月11日發表聲明表達祝賀，表示台灣舉行的總統與立委選舉，見證台灣民主政治的蓬勃發展。