【台灣大選】熱愛Cosplay　「太陽花女戰神」賴品妤成最年輕立委

2020台灣大選昨日（11日）結果出爐，在立委選戰方面，新北市第12選區立委當選人、27歲民進黨籍的賴品妤成為本屆選舉大黑馬，擊敗政壇老將、國民黨立委候選人李永萍。 有「太陽花女戰神」之稱的賴品妤熱愛Cosplay，在年輕人中享有高人氣，她更成為新一屆立法院最年輕的立委。

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新北市第12選區（金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區）面積廣闊，傳統政治版圖藍大於綠。這選區現任立委為時代力量籍黃國昌，但黃國昌決定改推時力立委參選人賴嘉倫接棒後，國民黨與民進黨分別推李永萍與賴品妤參戰。

根據中選會昨晚最終公布的票數，賴品妤首次參選就旗開得勝，以8萬4393票險勝李永萍約3千票，選區內人口最多的汐止區被視為決勝關鍵，即便這裏長期以來是藍營票倉，賴品妤也只有小輸372票。

賴品妤高中畢業就參與社運，2014年太陽花學運時參與佔領立法院，被稱為「太陽花女戰神」。

打從選戰一開始，賴品妤就因宣布參選鞠躬時，整個頭插進咪高峰中的模樣引起話題，加上亮眼外型及Cosplay的興趣，在年輕人中享有高人氣。選戰期間，賴品妤常Cosplay成不同角色在路口拜票，包括在造勢大會上以新世紀福音戰士「明日香」造型登場，成功打響知名度。

（綜合報道）