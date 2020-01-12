大馬在台女華僑慘遭斷四肢、切割下體分屍　45歲男疑兇燒炭身亡

台灣昨日（11日）傳出一宗駭人殺人分屍案。一名失蹤數日的馬來西亞女華僑，屍體在基隆山區被發現。警方發現她四肢遭砍斷，就連陰部也被割下，分裝成兩個垃圾袋和兩個紙箱棄屍。

警方目前已鎖定一名45歲林姓男子。今日晚上，林男被發現在基隆燒炭身亡。