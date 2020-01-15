【2020台灣大選】韓國瑜的下一步該何去何從？

韓國瑜在角逐2020總統大位失利後，於1月13日深夜在facebook發表聲明，強調高達1億6千萬新台幣（約合4200萬港幣）的總統選舉補助款他1塊錢也不會拿，也不會參加中國國民黨黨主席的競選。

根據「總統副總統選舉罷免法」規定，因韓國瑜得票數有達到蔡英文得票票數三分之一以上，因此可以領取每票30元的補助款，金額約1億6千萬元。根據法規，該補助款將由推薦候選人的政黨，於3個月內向中央選舉委員會領取。

以2016年總統選舉為例，民進黨拿到約2億670萬元新台幣的選舉補助款，之後黨部留下三分之一約6,890萬元，其餘1億3千多萬元則撥給當選人蔡英文。

韓國瑜在敗選宣言中表示：「自己要繼續執行肩膀上的責任，回到高雄市政府上班」。不過外界的確充滿勸進韓國瑜出任黨主席的聲音，而今韓國瑜的聲明顯然是主動消除外界的猜忌，將全心全力做好高雄市長的本位。

韓國瑜大敗於蔡英文約260萬票，其中的一個原因，就是外界質疑韓國瑜的誠信問題，因此回歸高雄市政，好好地打下基礎，也不嘗為韓國瑜未來再起的一個權宜之計。

不過民進黨和罷韓團體已經在「磨刀霍霍」，他們的劇本是想「三殺」韓國瑜，即讓韓國瑜難逃總統、國民黨的立委席次以及高雄市長都失守的局面。因此，罷韓將成為「三殺」的最後一個步驟，而倘若此成真，韓國瑜也將成為台灣政治史上首位被罷免的縣市首長，將坐實「落跑市長」的名號。

「Wecare高雄」等團體發起罷免韓國瑜高雄市長職務，並於去年12月26日將約3萬份的罷韓提議書送交台灣中選會。（中央社）

資深媒體人黃暐翰以往都被認為是親韓的，而他在1月14日的直播中語出驚人地引用數據表示，韓國瑜恐逃不過被罷免的命運。

從2020總統大選的得票數來看，韓國瑜在高雄市的票數是610,896票，而蔡英文則高達1,097,621票。相較之下，2018年「九合一」大選，韓國瑜的得票數是892,545票，而民進黨陳其邁則是742,239票。換句話說，初估來說，民進黨在高雄的票數增加近35萬選票，而韓國瑜則流失28萬張選票，兩者一來一往之間，差距超過60萬票。

以選罷法的規定來說，目前現行罷免制度為分二階段徵求選民連署，通過之後再進行選民投票決定罷免結果。以高雄的選民人數約為228萬人來說，同意罷免僅需要高於不同罷免票，而且超過選區的25%得票率。而以2020大選的結果來看，當換算成數字後，保守估計來說，同意罷免票只需要70萬票便可達成，而根據台灣媒體的推估，目前罷韓團體社群Wecare高雄、公民割草行動、台灣基進即將展開第二階段連署，罷免投票日可能將訂在2020年7月之前。

因此對於韓國瑜來說，目前如何避免被罷免，如何在半年內讓「不信任投票」從109萬又重新減到70萬之內，將是他的首要任務，而面臨國民黨內即將出現的權力真空和重新洗牌，韓國瑜可謂「泥菩薩過江，自身難保」，而這也是韓國瑜在勇闖2020總統大選的豪賭後所不得不付出的代價。