【台灣大選】約3萬份罷韓提議書送交中選會　韓辦批不符合法規

包括「Wecare高雄」在內等團體發起的罷免高雄市長韓國瑜一案，在今天（26日）已經約3萬份的第一階段連署提議書送交給台灣中選會，更表示下一步將成立「罷韓大聯盟」，預計罷免韓國瑜的投票日將會在2020年5月至6月間。 對此，韓國瑜今天受訪時回應，今年2月起罷免的聲浪就沒停過，但自己明明去年12月底才上任，沒有縣市長上任兩個月就開始罷免的，罷免團體的政治操作嫌疑讓人無法接受，「台灣民主政治史寫下非常扭曲的一頁」。

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「Wecare高雄」等團體發起罷免韓國瑜高雄市長職務，並於12月26日將約3萬份的罷韓提議書送交台灣中選會。（中央社）

針對罷韓團體將近3萬份提議書送達一事，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋今天受訪時指出，根據台灣的選舉罷免法令規定，公職人員就職未滿一年不得罷免，換句話說，必須上任滿一年，才能啟動罷免程序。由於韓國瑜12月25日才就職滿一周年，但罷韓團體隔日就將罷韓提議書送交中選會，王淺秋認為，這些提議書都是韓國瑜就職周年前就啟動罷免程序所填寫的，並不符合法規，期待台灣中選會依照法治精神認定這些連署提議書。

至於會不會對罷韓行動祭出反制？王淺秋表示，他們不會搞鬥爭，只會把自己的政見論述清楚，但若有民間團體看不下去罷韓行動，進而提出反制，他們也尊重。

韓國瑜12月26日出席青創座談，會後接受聯訪時表示，罷免團體的政治操作嫌疑讓人無法接受，「台灣民主政治史寫下非常扭曲的一頁」。（中央社）

面對罷韓團體的行動，韓國瑜接受聯訪時表示，在民主自由的社會之中，公民本來就可有選舉、罷免的權力可供行使，自己完全尊重，但今年2月以來，罷免的聲浪從沒停過，沒有一個縣市長上任兩個月就開始罷免，罷免團體的政治操作嫌疑讓人無法接受，「為台灣民主政治史寫下非常扭曲的一頁」。

韓國瑜強調，民進黨認為高雄應該繼續在民進黨的治理之下，這大錯特錯，因為這二、三十年來，大家看出來民進黨在高雄的執政非常差勁，所以高雄人已經覺醒了。