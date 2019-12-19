【2020台灣大選】國民黨吳斯懷：總有清白的一天

此次國民黨針對台灣立法院改選所提的不分區立委名單中，高排第四名的台軍退將吳斯懷，2016年赴北京人民大會堂參加紀念孫中山活動時聽取習近平講話的畫面在台灣瘋傳，他也由此成為民進黨進攻重點，「下架吳斯懷」更成為民進黨口號。 對此，吳斯懷在12月19日表示，自己成為國民黨被反對的理由，是他始料未及的，但他堅持理性思辨的重要性，也相信事實總有清白的一天。

此次吳斯懷接受廣播節目專訪時指出，當時去到北京，完全不是為了要見習，而是出席中山黃埔兩岸情第七屆論壇，該論壇的組成以黃埔子弟、黃埔後代為主，目的是致力兩岸和平發展。他受邀參加接到的行程之中，事先並沒有告知習將進場發言，最後在人民大會堂中看見習，總不能當場走人。吳斯懷也強調，會場奏起義勇軍進行曲時，他是基於國際禮儀而起身，自己到現在都不會唱這首歌，更不可能在當時開口唱，沒想到事後被抹紅了三年。

如今「下架吳斯懷」成為民進黨口號，對此，吳斯懷認為，參選區域立委，應該推出政見如何幫選民爭取福利，把下架他當成政見，又該怎麼替選民服務監督政府？吳斯懷並重申，國民黨堅持九二共識一中各表，反對一國兩制也反對台獨。吳斯懷指出，民進黨以來兩岸關係僵化，已影響民生經濟，也許台灣年輕人因為不瞭解而不喜歡他，但吳斯懷反問，年輕人這四年來待遇有提高嗎？

吳斯懷感歎，自己成為國民黨被反對的理由，是他始料未及的，畢竟出席論壇的事情已經被拿出來講了三年，一開始並不覺得還有炒作的價值，但這次被這樣子操作，心裏肯定也不好受，但他願意相信事實，總有清白的一天。

吳斯懷，自己也讀過一些宗教經書，並體認到，此次的遭遇是他一輩子必須要承受的事情。吳斯懷也呼籲，如果台灣社會沒有理性思辨的空間，每當看到黑影就開槍，那年輕人下一代怎麼辦？「理性是很重要的一件事，而不在於你支不支持我。」