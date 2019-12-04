【觀察】吳斯懷的一頂「紅帽」　揭示國民黨的三大短版

國民黨在11月通過的2020年大選不分區立委名單，不僅韓國瑜的副手張善政受訪都顯出難以苟同的態度，一度說出選民可以把政黨票投給台北市長柯文哲所創立的台灣民眾黨，該份名單近來更飽受綠營「親中」的指責，導致國民黨的政黨支持度隨着入冬的氣温直線下滑，跌幅將近10％。

追根究柢，國民黨不分區名單排在第四名的退將吳斯懷，自從確定上榜後，其2016年赴北京聽習近平講話的畫面便開始瘋傳，使得「下架吳斯懷」如今成為綠營大小造勢場合必喊的口號。

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而國民黨針對這個政治痛點，一時間也拿不出扭轉局面的妙招，吳斯懷被扣的這頂大紅帽，恰巧映射出國民黨的三大短版，包括「黨意」與「民意」的拉扯、缺乏選戰議題主導能力，以及對「親中」指控無招架之力等三大致命傷。

儘管此一不分區立委名單獲得國民黨主席吳敦義「還OK」的自評，但現實上的支持度，似乎與吳敦義信心程度呈反比。根據台灣媒體《TVBS》民調中心在11月所做一連串調查，11月7日不分區名單出爐前，國民黨的政黨支持度高達37％，民進黨只有25％。直到國民黨不分區名單曝光後，《TVBS》11月15日公布的民調數字就出現變化，國民黨的支持度下挫至33％，到了11月29日，更進一步跌至31％。依照民調數據，確實難以聲稱這份名單對黨有加分作用。

此次遭受綠營窮追猛打，誓言要將之「下架」的吳斯懷，據瞭解，吳斯懷之所以會納入篤定保送下屆台灣立委的不分區安全名單，是受到國民黨內部以退役軍人為主體的「黃復興黨部」所推薦，黃復興向來被視為深藍鐵票部隊，不僅是黨主席選舉的兵家必爭之地，黃復興黨部可動員的退役軍人及家眷更號稱有250萬票的實力。吳斯懷既然是這樣有實力的群體所推出的人選，相信不論是誰當國民黨主席，都很難不買單。

針對國民黨提名吳斯懷為不分區立委，台灣國辦公室主任陳峻涵11月15日曾帶着吳斯懷聽習近平講話的照片前往國民黨中央抗議，最後被警方攔下。（楊騰凱／多維新聞）

台灣方面也有消息指出，當吳斯懷納入不分區、第一時間被扣上「紅帽」時，國民黨中央並不是沒有考慮將之撤換，當時同樣被扣上「紅帽」的前台灣立委邱毅，就因同樣的考慮而從名單摘下，但吳斯懷卻在象徵鐵票的黃復興黨部力保之下，一葉輕舟不懼猿聲地度過黨內萬重山，再看看綠營藉由吳斯懷使勁操作的「抹紅戰法」，此中所映射出的國民黨第一個短版，不外乎是為了「鞏固黨意」，而冒着可能「失了民意」的風險。

然而，其實吳斯懷納入不分區立委名單，除了象徵黃復興黨部的聲量之外，更能為國民黨貢獻的，自然就是激起傳統軍公教等泛藍選民對於「年金改革」的不滿。在前一段反年改抗爭期間，吳斯懷所領導的團體「八百壯士」一直是反對派的中堅主力。2018年台灣九合一選舉改選縣市首長，國民黨拿下15席縣市首長寶座大獲全勝，除了韓國瑜激起的「韓流」之外，其實退休軍公教的反撲怒火一向也被視為國民黨勝選的因素之一。退休軍公教若想推翻年改，勢必得寄望國民黨能在台灣立法院重新取得多數，吳斯懷所象徵的反年改，本該是國民黨的利基，如今卻反而成為敵營操作的題材，國民黨缺乏選戰議題主導能力的短處，也被徹底放大。

其三，用見微知着來形容吳斯懷與國民黨的處境並不為過，吳斯懷頭上那頂摘不下的紅帽，其實也是國民黨一直襬脱不了的政治緊箍咒。綜觀國民黨自馬英九執政末期以來，在兩岸議題上每當遭遇綠營指責「親中賣台」、大扣紅帽，便顯得毫無招架之力，除了嘶啞着以一句模糊的「九二共識」進行造句之外，無從在兩岸上給予論述、定位，就怕稍有不慎又會被扣上摘不掉、遮不住的紅帽。甚至國民黨中央針對吳斯懷可能成為箭靶，更要求他不得上節目，以減少對外曝光的機會，這何嘗不是映射出國民黨每逢兩岸議題就說不清的老毛病。

說到底，國民黨這次不分區名單出爐後出現民調下跌的情形，如果片面把責任單單歸咎到提名吳斯懷一事上，不僅僅是犯了見樹不見林的過失，更顯盡了這一幫黨眾所存的偷安苟且、鴕鳥心態是如何巨大。