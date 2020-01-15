國民黨發表敗選報告：韓國瑜形象受挑戰未反擊　無視民調錯判選情

2020台灣大選，國民黨大敗，參選人韓國瑜以近300萬票之差輸給爭取連任的總統蔡英文，立委票及政黨票亦不敵民進黨，使後者能維持立法院過半席位，繼續全面執政。 國民黨中央黨部周三（15日）在中常會發表敗選檢討報告，提出七大因素，其中有提到韓國瑜的品牌形象屢受挑戰卻未有力反擊，以及競選策略選擇失誤等。

報告的第三項及第四項因素均與韓國瑜有關，指有惡質網軍帶風向，使韓國瑜的品牌形象受挑戰，以及當年高雄勝選的經驗無法複雜，選舉策略選擇失誤。

報告認為，敗選原因之一是韓國瑜的「庶民」形象大大削減，卻未能提出有力證據反擊，結果被製造出「草包」的既定印象，不利爭取青年及中間選民的認同。（中央社）

報告認為，韓國瑜就職高雄市長後不到半年就宣布參選總統，無法彌平「落跑市長」的爭議，加上議會備詢的表現，以及眾多政見變成「空頭支票」，兼之有失言、歧視語言、違規農舍、豪宅案、麻將照及新莊王小姐案等事件，其誠信、能力、私德等都備受挑戰。韓國瑜的「庶民」形象大大削減，卻未能提出有力證據反擊，結果被製造出「草包」的既定印象，不利爭取青年及中間選民的認同。

至於選舉策略選舉失誤方面，報告認為韓國瑜的競選團隊未能與中央及地方輔選團隊緊密結合，韓國瑜雖然時常以旋風式的方式造訪地方，在媒體上佔據若干版面達傳播之效，但無法實質上有效增加與地方緊密的連結感，加上參選時間短、布局慢，僅以過去高雄市長的成功經驗主導選戰，低估大選的複雜性。

報告指韓國瑜及其競選團隊未有正視民調不跌的情況，反而質疑是被刻意操作，以致無法正確判斷選情。（中央社）

報告更指，韓國瑜及其競選團隊在民調一路下跌時，未有參考及利用相關的資訊，即時評估影響選情的重要因素，隨時修正步調，反而受到同溫層的迷惑，質疑民調是被刻意操作，進而提出要民調「蓋牌」的策略，掩蓋支持度下跌的現象，導致無法正確判斷選情。

（綜合報道）