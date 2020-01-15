台灣公告實施《反滲透法》　海基會擬設諮詢專線化解民間恐慌疑慮

在台灣，《反滲透法》於1月15日公告施行，總統蔡英文宣布將責成行政團隊持續宣導、成立專案小組，並請海基會設立諮詢服務窗口，以化解民間疑慮。 對此，海基會發言人蔡孟君表示，目前已着手進行相關的規劃作業，目前是朝向設置專線的方向來思考，具體的作法會在適當的時間對外說明。

蔡英文於1月15日簽署《反滲透法》並且公告。（譚英瑛攝）

海基會周三（15日）舉行例行背景說明會。針對稍早蔡英文責成行政團隊持續宣導《反滲透法》，及時澄清外界錯誤；組成專案小組，將違法、不違法的態樣公告周知；請海基會設置諮詢服務窗口，提供民眾相關資訊，並彙整意見提交給陸委會。

海基會發言人蔡孟君指出，目前朝向設置專線的方向來思考，具體的作法會在適當的時間對外說明。海基會將持續彙整民眾意見，將全力配合政府，向民眾做宣導與說明，讓民眾能對法令的規定內容有更清晰的了解，化解因信息不完整而產生的誤解跟疑慮。

她表示，《反滲透法》通過之後，海基會已經就台商、台生、陸配以及一般民眾可能會有的疑慮或問題，進行初步彙整，也提供給陸委會參考。等行政院專案小組訊息清晰後，海基會將即時讓來詢問的民眾了解。

蔡孟君表示，2020年海基會春節聯誼將於1月30日舉行，已循慣例邀請總統出席。（楊家鑫攝）

另一方面，蔡孟君指出，今年海基會台商春節聯誼會將於1月30日在圓山飯店舉行。目前已依照慣例邀請各個台商會長，活動也正在規劃中。活動型態將與往年春節類似。

據悉，海基會春節聯誼按例是邀請總統出席。有傳媒追問是否已邀請蔡英文出席？蔡孟君表示，海基會春節活動循例進行邀約。

關於海基會在春節聯誼如何台商解釋，之前說不推「中共代理人法」，現在卻通過《反滲透法》，蔡孟君表示，海基會一直在進行相關說明工作，只要願意來表達意見，就有溝通效果，不管反對或支持。歡迎台商來表達意見，海基會會盡量說明，讓台商能夠了解。

至於海基會如何促進兩岸對話，蔡孟君僅表示，海基會會把在第一線服務工作過程中接收到的訊息，提供給政府單位做參考。

此外，關於台灣疾管署派專家前往武漢考察新型流感，蔡孟君表示，海基會有協助發函海協會，請求協助專家赴陸。並配合政府指示，在海基會官網、APP、台商台生群組內，即時發送疫情訊息，也提醒台商留意資訊。