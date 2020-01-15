蔡英文簽署反滲透法：不反兩岸交流，違法構成要件非常嚴謹

高票連任的台灣總統蔡英文於今天（1月15日）簽署《反滲透法》並且公告。蔡英文在台總統府內敞廳發表談話，明言為了避免民眾有任何的疑慮，她要求行政院要做三件事：相關部會持續宣導、組成專案小組、海基會設置諮詢窗口，並重申《反滲透法》不是反交流，違法構成要件非常嚴謹。 依照台灣相關法律，《反滲透法》經蔡英文簽署、公告後，該法並非立即生效，而是自發布之日起算至第3日起發生效力，換言之，《反滲透法》將於17日生效。

蔡英文在選後首度在台總統府發表敞廳談話，針對重要的政策議題發表談話。（譚英瑛／多維新聞）

這次敞廳談話，是蔡英文勝選後，首次在台總統府召開記者會，她首先強調的是維持政局的穩定。蔡英文說，政府在選後的第一個上班日，就完成內閣總辭的程序，她請台行政院長蘇貞昌留任閣揆，因為政府沒有空窗期，政局就會穩定，現在立法院也在召開臨時會，審查中央政府總預算，這次這屆立委的最後一項任務，她要感謝朝野立委共同努力，執政團隊一定會不負所托，積極回應人民期待。



蔡英文指出，她今天正式簽署、公告《反滲透法》，這部法律在選舉期間有一些討論，她多次重申該法不是反交流，而且構成違法的要件非常嚴謹，只要「不受到中國政府的指示、委託、資助，或違法提供政治獻金、從事政治活動、進行遊說、破壞集會遊行，以及妨礙選舉」，都屬於正式交流，不會受到影響，民眾如果有疑慮，她已經要求行政院做三項工作：



第一、行政院相關部會持續宣導，避免民眾因為不瞭解《反滲透法》的內容，產生不必要的恐慌，並應及時澄清外界錯誤。第二、請行政院責成相關部會，組成專案小組，將違法、不違法的態樣公告周知，使民眾易於分辨、了解，並持續滾動檢視。第三、請海基會設置諮詢服務窗口，提供民眾相關資訊，並且彙整相關資訊，提供給陸委會在專案小組討論處理。