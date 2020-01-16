蔡英文喊「中華民國台灣」　台大教授批其言行「叛國」

蔡英文日前接受《英國廣播公司》（BBC）專訪，被問及是否贊成台灣獨立時表示，「我們已經是獨立的國家了，我們自稱為中華民國（台灣）」，在台灣內部掀起討論。 對此，台灣大學政治系教授張亞中撰文指出，沒有經過制憲改名，蔡英文的言行，已經是竊國與叛國了；他還表示，蔡英文已決定在兩岸極度敵對，且中美對抗的關鍵時刻，丟一把火，蔡英文這番說法，如同將兩岸定義為「敵對的一邊一國」關係，給予「未答完的試卷」最後答案，點燃了未來四年兩岸的動亂及台灣內部的紛擾。

蔡英文日前接受專訪時指，台灣已經是獨立的國家了，名稱為中華民國（台灣），在台灣內部掀起龐大的討論。（中央社）

張亞中表示，BBC專訪是蔡英文高票當選後第一份對兩岸關係的立場宣示，她正式向人民宣告，台灣的國名不再是「中華民國」，而是「中華民國台灣」，而這也是應四年前北京要求而做的最後答卷。蔡英文的回答是，不僅未來四年北京不要再奢想九二共識，更明確定位兩岸為「敵對的一邊一國」關係。蔡英文也警告北京，不要輕舉妄動，如果對台動武，必將付出代價。

張亞中認為，蔡英文並不是不了解北京方面的基本立場，也不是不清楚此等宣示可能引發的後果，但蔡英文認為目前在中美對抗下，美國需要台灣做為戰略的前沿，在蔡眼中，這兩年美國通過的《台灣旅行法》、《台灣保證法》、《2020年國防授權法》、以及參院通過的《台北法案》，都是美國會確保台灣的鐵證。

台灣大學政治系教授張亞中。（網絡圖片）

不過，張亞中指出，沒有經過制憲改名，蔡英文的言行，已經是竊國與叛國了。張亞中感嘆，在台灣問題上，北京是禁不起刺激的，現在看來，蔡英文已決定在兩岸極度敵對、在美中對抗的關鍵時刻，丟一把火，蔡英文高票連任後的第一篇談話，儼然點燃了未來四年兩岸的動亂及台灣內部的紛擾，如果兩岸發生軍事衝突，蔡英文將可以徹底兩岸情感切斷，從此兩岸仇恨相向。

對於「中華民國台灣」一說掀波，台灣總統府發言人丁允恭1月15日透過聲明表示，除了正式國號，在國際上以中華民國（台灣）、台灣稱呼自己國家已行之有年，也是避免國際社會常有混淆「我國與中國」的做法。丁允恭聲稱，所謂「片面改變現狀」，不僅是胡亂指控，更是對國際現勢的無知。