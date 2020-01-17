稱韓國瑜「不喝酒就夜不成眠」　台財經名嘴深夜道歉稱曝料非事實

台灣財經名嘴、財訊傳媒董事長謝金河在1月15日的一場演講當中曝料，指韓國瑜還沒當官時就能睡到中午，過去擔任台北農產公司總經理時，每天一定要喝酒，若不喝酒就夜不成眠。對此，韓國瑜方面發布聲明，指此段曝料並非事實，令人感到遺憾。最後，謝金河1月16日深夜在Facebook上向韓國瑜道歉，並強調自己會深切檢討。

謝金河在演講時指出，自己和韓國瑜的交情超過30年，韓的妻子李佳芬還是自己的小學同學，韓國瑜當初追求李佳芬時，也常常到他家裡拜訪。接著謝金河曝料，指韓國瑜每天一定要喝酒，否則夜不成眠。同時謝金河也建議韓國瑜，應該專注高雄市政，如果還去參選國民黨黨主席，高雄市長職務一定會遭到罷免。

謝金河在演講中爆料韓國瑜不喝酒不成眠，吳敦義則被謝金河指老人痴呆，郭台銘則被指缺乏中心思想。（Facebook@謝金河）

謝金河除了談韓國瑜之外，也對已辭去國民黨黨主席職務的吳敦義，以及前鴻海董事長郭台銘給予一番評論。謝金河表示，吳敦義有點老人癡呆了，應該退休，至於郭台銘助選親民黨，最後親民黨不分區政黨票卻無法跨越可分配席次的5％得票率門檻，是這次大選輸最慘的。謝金河認為，郭台銘自國民黨黨內初選落敗後，一下子找上柯文哲的台灣民眾黨，一下子又找上親民黨，就像代工業在找客戶，可是「代工政治」缺乏中心思想。

對於謝金河的說法，韓國瑜透過聲明表示，自己近日專注高雄市政，基於職責所在，不敢有所懈怠，除了少數與媒體丶朋友相聚場合禮貌性敬酒，幾乎滴酒不沾。而謝金河所謂「每天喝酒，不喝睡不著覺」的説法，應是誤信不實說法，並非事實，令人遺憾。希望謝金河作為專業財經媒體人，對於不實謠言，能明辨是非，共同維護珍貴公信力。

吳敦義與郭台銘也分別成為謝金河評論的標的。（楊騰凱／多維新聞）

最後，謝金河終於在臉書上發布道歉聲明，聲明指出，當時演講的主題是「全球變動經濟中，台灣30年新定位」，過程中有人問及自己對韓國瑜面對罷免的看法，才一時心直口快，臧否政治人物，結果卻成為媒體報導的焦點。其實自己的原意是投身政治風險高，韓國瑜以前可以自由自在，現在全都被送大檢視。

謝金河強調，自己的本業是經濟分析，這次把私底下聊天的內容拿上檯面，當事人可能感到不舒服，這是大嘴巴引發的風波，將會反省檢討，同時他也向韓國瑜，吳敦義及郭台銘致歉。對於自己在選後的社會激盪中，破壞了社會和諧，未來一定會更加謹言慎行。