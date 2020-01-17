韓國瑜敗選面臨新危機？台媒民調稱53%高雄市民同意「罷免市長」

2020大選落幕，落選的國民黨候選人韓國瑜回到高雄專心市政，並針對請假參與總統選舉暫離高雄，公開向高雄市民道歉。不過，民間發起的罷韓行動仍持續進行中，如果第二階段連署通過，預計最快5月投票。 而據台媒《TVBS》民調中心最新數據顯示，53%高雄市民同意罷免韓國瑜，而不支持罷免的人佔32%。另有8%市民表示不會去投票，7%的人沒有表示意見。

2020總統大選落幕，國民黨韓國瑜競選失利。（AP）

《TVBS》報道，交叉分析顯示，年齡方面，20至49歲者，有半數以上同意罷韓，其中20至29歲者，71%同意、16%不同意。50至59歲者，42%同意、47%不同意。60歲以上者，45%同意、33%不同意。

地區方面，鳳山大寮地區，47%同意罷免、38%不同意。其他地區同意罷韓比例均5成以上，其中，苓雅前鎮地區62%同意、24%不同意。另外，大選支持蔡賴配者，92%同意罷韓，支持韓張配者則有85%不同意。

政黨傾向方面，民進黨與台灣基進黨認同者皆有9成以上同意罷韓，時力認同者也有86%同意，國民黨認同者則有83%不同意，至於中立選民部分，40%同意、37%不同意。

根據台灣《選罷法》規定，罷免第二階段要在60天內有22萬人連署。成案後，罷免韓國瑜的同意票要超過57萬。（楊騰凱攝）

此外，該次調查也詢問民眾對於市長未來施政表現有無信心，32%有信心、49%沒信心、19%沒表示意見.另就喜歡市長與否部分，52%不喜歡、31%喜歡、18%沒表示意見。

報道指出，民調中心於本月13至14日晚間6時半至晚間10時進行電訪，有效樣本1,030位、拒訪173位，共計1,203位20歲以上高雄市民，95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內，所有資料依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項統計加權。