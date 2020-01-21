撞頭踢腹淋咖啡　台檢方揭高雄監獄6人集體虐囚致死

2019年10月間，台灣高雄監獄驚傳一宗囚犯慘遭獄方濫用「私刑」致死的悲劇。一名因涉毒品和家暴案入獄的陳姓男囚犯突然因嘔吐昏迷送醫不治，獄方原先是以「食物梗塞導致窒息」等不實說法處理死因，但該謊言最終在台灣檢警的調查後被戳破，檢方發現陳男是遭2名獄所管理員夥同其他4名囚犯聯手以兇殘的手段凌虐致死。

高雄地方檢察署在2020年1月20日依凌虐人犯致死等罪將涉案的6人起訴，若罪名成立，最重可處無期徒刑。

此次發生集體虐囚致死慘劇的高雄監獄，該獄所曾在2015年發生過囚犯不滿獄所管理，而挾持典獄長的事件。（資料圖片）

據台灣檢方調查，死者陳男曾因焦慮症和睡眠障礙就醫，2019年10月17日下午5時左右李姓和邱姓獄所管理員疑似在交接時，不滿聽見陳男的踹房聲，便指揮擔任雜役的囚犯將陳男帶到監視器死角的「鎮靜區」，隨後蔣姓囚犯等人則開始對陳男施以慘無人道的暴行。

陳男先是被其他囚犯強壓頭部撞擊鐵門，隨後被以兩副手銬銬在地上鐵環，無法動彈。陳男不但陸續遭受李姓獄所管理員和蔣姓囚犯輪番的拳打腳踢，重擊胸腹，更被澆淋凍咖啡戲謔。

據悉，眾人對陳男凌虐的「私刑」對待長達約15分鐘。陳男回到其舍房後無法久坐，期間還不斷呻吟和嘔吐，但邱姓獄所管理員仍是冷漠以對，還多次命令陳男「起來坐好」等，直到晚間9時，陳男被喂藥時才被監所發現身體有明顯異狀，緊急送醫不治，於當晚10時宣告死亡。

獄方起初的報告是將陳男的死亡歸因於「食物梗塞導致窒息」，獄所管理員事後更辯稱因陳男有暴力傾向，才被迫壓制上銬，意圖隱匿濫用「私刑」的真相。但本案經檢方會同法醫解剖複驗死因後，卻發現陳男有肋骨粉碎性骨折、大量腹腔內出血，頭部及四肢均有外傷，檢察官在比對證詞、過濾監視器畫面等調查後，戳破獄方編造的謊言，將涉案的6人依凌虐人犯致死、偽造文書等罪起訴。

檢方指出李姓獄所管理員縱容其他囚犯對死者濫用私刑，還出腳猛踹死者、對死者澆淋凍咖啡，在場的邱姓管理員也無作為，並在死者遭集體凌虐後，對死者哀號不聞不問。故檢方認定，涉案的李姓、邱姓獄所管理員和蔣姓囚犯等3人惡性及犯罪情節均屬重大，事後又否認犯行，顯見毫無悔意，故請求法院對3人從重量刑。