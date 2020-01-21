國民黨主席之爭再起　張亞中：選舉規則有利於既有掌權者

國民黨2020年大選大敗，前黨主席吳敦義因此率相關黨務幹部總辭，黨主席遺缺將於3月7日由全體黨員投票產生新任主席，但有意角逐國民黨主席的孫文學校總校長、台大政治系教授張亞中於21日指出，國民黨這次的黨主席選舉公告仍舊有利於黨內既有掌權者，更形同放任作弊造假繼續橫行。

在記者會上，張亞中對於國民黨的黨魁補選辦法大有批評與建議。（洪嘉徽攝）

根據這次國民黨黨主席補選規則，參選者必須在1月17日至2月3日兩周內完成約14,000名黨員的連署書，再者則是參選者須曾任黨的中央委員、中評委等身份，而新任黨魁將於3月7日產生。但張亞中指出，如此的黨主席選舉方式是極封閉的，既顯示該黨仍屬於既有權位者的黨，而非一般黨員的政黨，再者要在短時間內找到一定量的黨員連署推薦，某種程度也僅是讓參選者欲以造假方式完成連署。

張亞中指出，以上次國民黨黨主席選舉為例，就有候選人在台北市的黨員連署人數比台北市黨員還多，連時任主席的洪秀柱都曾感慨「連署抄襲情況實在是太嚴重、太離譜！」，而以過往情況，他可以預期，這次黨主席選舉，必定再次出現抄名冊造假現象，但這將「嚴重傷害本黨道德社會形象」。

孫文學校總校長、台大政治系教授張亞中。（洪嘉徽攝）

至於參選黨主席者須先具備中央委員或中評委資格，張亞中則覺得，若這規定是用於承平時期，他沒甚麼意見，但如今國民黨正逢困境，「既有的權力結構原本就須為造成此一困境承擔責任」，那些人卻已無法應付當前局面，卻又要將國民黨改革責任再交給同一批人；那他也反問如此的黨主席選舉規定，「黨究竟是否還真有改革誠意？」

除了對國民黨的主席補選提出異見，張亞中也提出三點建言，首先，只要是黨員均有國民黨黨主席被選舉權，無需黨內職位限制，使得國民黨內的社會各界有能者均有機會為黨奉獻；再者，他盼國民黨能廢除弊端叢生的黨員連署推定，參選者資格可藉由黨中央召集的「黨籍社會菁英組成之小組審查」，如此也可以避免造假欺騙；最後，張亞中也建議，黨主席的產生應採行兩輪制，使當選者具有過半黨意的支持，以便繼任者更有正當性帶領國民黨。

針對張亞中的建言，國民黨代理秘書長曾銘宗於21日下午接受《多維新聞》電訪時指出，首先他非常感謝張亞中的建議，更感謝張在國民黨面臨重大挑戰之際願意出面承擔，但也強調，基於國民黨黨主席參選規則已行之有年，再加上選舉條件已經公告，若黨中央臨時更動選舉規則，恐衍生更多爭議。

除了張亞中之外，目前已表態參選國民黨黨主席者，包含前國民黨副主席郝龍斌，以及藍天行動聯盟主席武之璋，而國民黨中央委員連勝文則尚未正式表達參選之意，但在1月21日接受媒體專訪時自承「最近大概收到2、3百則相關訊息」勸進參選。