【罷免韓國瑜】罷韓團體月底啟動二階段連署　60天要達標30萬份

儘管高雄市長韓國瑜在台灣大選敗選後旋即回歸高雄市政，但在選前醖釀許久的罷免韓國瑜案（簡稱罷韓案）方興未艾。 罷韓行動發起人之一、高雄前氣爆自救會長陳冠榮醫生在1月21日（周二）對外表示，已收到台灣中選會公文，象徵罷免運動又多往前推進了一步，並且宣告「罷韓」第二階段連署預訂1月29日啟動。

罷免韓國瑜發起者表示，第二階段的罷免連署將於春節期間啟動。（台灣基進黨）

陳冠榮在1月22日（周三）受訪時表示，此前第一階段的罷免連署，共收到30萬份的民眾連署，「代表高雄市民對罷韓案的託付，我們十分珍重」。對於第二階段連署必須在60天內完成30萬份連署，陳冠榮示意，罷免方會廣設連署點，連署點將包括以民進黨籍為首的民意代表、台灣基進的黨部、時代力量政治人物服務處，以及人潮聚集的熱點，「歡迎高雄市民共襄盛舉，一起參與民主盛宴」。

對於高雄市政府近日一直對外傳達，執行「罷韓行動」會花費公帑巨資的說法，陳冠榮則稱，韓國瑜就任高雄市長一年多以來，市政空轉，高雄市長含月薪、特別費等一年費用約計新台幣400萬（折合約港幣104萬），儘管韓國瑜敗選後回歸高雄市政，但他依舊是「實習市長」。陳冠榮表示，「讓韓國瑜繼續當市長，市政預算才是浪費、虛擲」，「比起罷韓所花費的費用，市政預算的正確使用更為重要」。

另一方面，台灣基進新聞部副主任張博洋表示，2019年行政院統籌分配税款超徵新台幣91.6億元，其中高雄市分到新台幣9.4億元，「過去韓市長抹黑中央卡韓，不過這次看到行政院預算分配給高雄，不但沒有卡韓的情況，還力挺韓國瑜自己行使民意的舉動」，呼籲高雄市政府既然有錢，韓國瑜就不要用荒謬瞎扯的理由來「卡罷」。