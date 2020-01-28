【罷免韓國瑜】高雄「罷韓」農曆新年不停歇　蔡英文是戰還是和？

高雄市長韓國瑜自2020台灣大選失敗後，便返回高雄力拚市政，也將面臨政治生涯的最大危機，即民間「Wecare高雄」等團體所發起的「罷韓」行動。以選罷法的規定來說，目前現行罷免制度為分兩階段徵求選民連署，通過之後再進行選民投票決定罷免結果。 以高雄的選民人數約為228萬人來說，同意罷免僅需要高於不同罷免票，而且超過選區的25%得票率。而以2020大選的結果來看，當換算成數字後，保守估計來說，同意罷免票只需要70萬票便可達成「罷韓」的目標。

據台灣媒體報道，Wecare高雄發起人尹立在受訪時表示，罷韓第二階段連署將於農歷新年大年初五，即1月29日起跑，罷韓總部也將於同日同步成立，結合全市各連署點爭取30日內完成30萬份連署。Wecare高雄也在網上貼出罷韓的預計時間表，希望讓不滿韓國瑜的高雄市民能夠依照時程表進行連署和最終的投票。

罷韓雖然表面上是民間團體所組織的，但民進黨是否支持或反對這項議題其實是可以影響最後的結果，稱之為「舉足輕重」也不為過。外界始終認為，罷韓和蔡英文以及民進黨背後對於怎麼處置韓國瑜的政治生命有密切的關係。例如，台灣民意基金會董事長游盈隆曾建議民進黨「窮寇莫追」，認為蔡英文絕對有能力阻止罷韓。

而台北市長柯文哲亦在1月15日就此發表意見，認為民進黨不會全力罷韓，因為留下韓國瑜，綠營在2022的「九合一」選舉反而會很好選。

柯文哲的判斷或許並非空穴來風，如果以2020台灣大選的過程來看，韓國瑜的個人爭議的確在一定程度上轉移外界對於蔡英文執政不力的焦點。而民進黨會否希望韓國瑜「政治續命」，以便在一定程度上繼續影響2022的選舉，也引發外界的猜測。

另一方面，罷韓對民進黨來說可能也不是沒有副作用，如果韓國瑜真的遭到罷免，雖然不確定韓國瑜的政治生命是否終結，但可能反而促成「韓粉」的悲憤效應，將可能對於接下來的2022「九合一」選舉產生重大的影響。

蔡英文在1月20日接受電視專訪時表達對罷韓行動的看法，表示罷免的權利是高雄市民的權利，罷韓的運動是民間的社團所發起的，能否成功，關鍵在韓國瑜自己，他的態度跟表現是不是可以讓高雄市民覺得釋懷，「這個才是最重要的事情。」

這樣的訊息，乍聽之下似乎有置身事外的意思，又或者其實代表蔡英文和民進黨高層也在思考，究竟民進黨對於罷韓的態度是戰是和，會否將韓國瑜「趕盡殺絕」後，反而使得國民黨又產生另一個新的政治新星都是需要考慮的面向。不過隨着罷韓時程的推進，或許最終蔡英文和民進黨仍然要決定。