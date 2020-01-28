【罷免韓國瑜】第二階段連署啟動　目標30天完成30萬份

高雄市長韓國於罷免案的第一階段提議書已於1月17日審查通過，依法可進入第二階段連署作業。包括Wecare高雄發起人尹立在內，「罷韓」團體今天（28日）上午赴中央選舉委員會，領取罷免韓國瑜的連署書格式，並號召選民投身連署行列。 按照高雄選舉人數約229萬人推算，只要23萬人加入連署行列，即能讓罷韓進入最後的投票階段。罷韓行動領銜人陳冠榮表示，目標以1天1萬份的速度，在30天內取得30萬份連署。

包括Wecare高雄發起人尹立（右1）在內，「罷韓」團體赴中選會，領取罷免韓國瑜的連署書格式。（中央社）

此次韓國瑜在2020年台灣總統大選中以超過260萬票的龐大差距落敗後，就連高雄市長寶座都受到來勢洶洶的罷韓行動挑戰。儘管連署門檻高達23萬，但依照民進黨在高雄市的基本盤，若有心動員，罷韓案可望輕輕鬆鬆通過連署，進入正式投票階段，實際罷韓投票最快5月登場。最後罷韓若要成立，需要近58萬人參與罷免投票，而且同意罷免票大於不同於罷免票。

陳冠榮展示自中選會領得的罷韓連署書格式。（中央社）

陳冠榮領取連署書格式時，也透過傳媒批韓，他指出，春節期間台灣六都市長中，只有韓國瑜未全程待在自己執政的縣市，武漢肺炎爆發前韓不在高雄，有如明知颱風要來還躲回台北，非常不適任，應該要被罷免。

外界關心，對於第二階段連署是否有信心？陳冠榮表示，他們的目標不只是要在60日內完成連署，而是在30天內完成30萬份連署書，平均1天1萬份。