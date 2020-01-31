王金平揮別44年立委人生：台灣史上任期最長立法院長告別立院

隨着第十屆新任立委將於2月1日就任，縱橫台灣立法院44年、擔任5屆立法院長達17年的王金平將離開立法院。王金平於1月30日以立法院巡禮的方式，為自己長達44年的立法院生涯畫上句號。長年與他交手的民進黨立法院黨團總召柯建銘在巡禮前聯訪時直言，未來他一定會非常想念王金平，更指出立法院沒有王金平，形同缺少一味。

王金平從立法院大門口開始，經過人群的簇擁之下，展開他的立法院巡禮之行。（洪嘉徽／多維新聞）

由於台灣立法院過往因協商未公開，時常遭外界質疑是「黑箱」，而在其中穿梭協商的時任立法院院長王金平與柯建銘，被外界稱為「王柯體制」或所謂的「公道伯」（王金平的稱號之一）與「喬王」（柯建銘的稱號之一，「喬」意為調解、折衝）；該體制直到2016年蘇嘉全啟動立法院議事直播後終被打破。基於過去的交情與交手的經驗，柯建銘不但特別換上西裝，並親送上鮮花給王金平，更一路陪同王金平完成立法院巡禮。

面對自己將從立委一職退下，王金平在受訪時，雖對於離開立法院表現出不捨之情，但也說自己已完成該走的路，未來他仍將繼續為台灣社會服務，並祝福未來立法院在新任院長、秘書長的主持帶領之下，議事更成熟，使得立法院制定的法律更加符合民主精神。

王金平一一經過立法院各處室，並與裏面的職員一一握手告別。（洪嘉徽／多維新聞）

至於外界對於「王柯體制」的質疑，王金平則說，柯建銘嫻熟於議事，併為立法院議事順暢做出極大貢獻，而他倆沒有任何私心，一切為台灣與立法院，「哪有像外面說我們狼狽為奸」；至於未來立法院的發展，王金平則說，希望未來能延續過往的互動模式，朝野黨團雖有競合，但在野黨不為反對而反對，如此政局既穩定，立法也才能被人民尊敬。

「王柯體制」雖早已隨着民進黨2016年全面執政後遭打破，從2016年到2020年，立法院的議事生態可稱之為「后王金平時代」，但站在王金平一旁的民進黨立委鍾佳濱則祝賀王金平將進入「後立法院」時代，邁向政治與生活下一個階段，而柯建銘則打趣說，王金平卸職後，他就成為立法院最資深立委，未來「公道伯、喬王」身份將由他一肩扛起。

針對近日國民黨將補選黨主席，王金平認為，未來黨主席應對黨的內部結構與其運作需非常清楚，但最重要的仍是未來的黨主席要如何恢復國民黨「黨魂」，使國民黨能夠再獲得人民期待與依賴，這樣的話國民黨才會有再起的希望。

再者，王金平也提醒，未來黨主席需有處理財務問題的能力，但更認為，基於「國在黨之上」，他將勸未來黨主席應以「國家為重」，更要思考身為在野黨的國民黨要如何與執政黨進行最佳競合，而不是隻為反對而反對，畢竟一個促進台灣發展的政黨，才能被人民所期待。