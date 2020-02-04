【國民黨主席之爭】郝龍斌登記參選　氣勢略勝對手江啟臣

前台北市長郝龍斌在2月4日正式登記投入國民黨主席補選，儘管登記的日期比起競爭對手、國民黨籍立法委員江啟臣晚了一天，不過郝龍斌整體氣勢卻略高於對手。 在黨員連署書方面，江啟臣當時攜帶34782份連署書前往黨中央登記，而郝龍斌則是一舉衝破4萬份，取得了40632份連署書，硬是比江啟臣高出一截。此外，更有大批國民黨現任政治人物組成應援團陪同郝龍斌登記，年齡層橫跨資深世代、中生代及年輕世代。郝龙斌造勢拚場火力十足，替國民黨主席補選增添不少話題。

郝龍斌登記參選國民黨主席補選，久未現身的前台中市長胡志強（右2 ）現身相挺。（洪嘉徽／多維新聞）

此外，江啟臣登記時，身旁僅前國民黨籍立委蔣乃辛陪同。但郝龍斌則找來藍營資深政治人物，搭配中生代及年輕一輩的政治人物陪同自己登記，整個郝龍斌應援團將近20人，不僅營造出眾星拱月的氣氛，也避免在年輕世代的聲量落後給比自己年輕20歲的江啟臣。而本次現身挺郝的資深藍軍包括前台中市長胡志強，以及國民黨立委賴士葆、費鴻泰。中生代則有國民黨籍立法委員林奕華、國民黨籍台北市議員戴錫欽等。至於年輕世代方面，也有出身馬英九系統的台北市議員徐巧芯，以及出身模特兒的台北市議員鍾沛君等。

儘管比江啟臣大了20歲，郝龍斌登記參選黨主席找來黨內年輕政治人物陪同，包括徐巧芯（右2）、鍾沛君（左2）等。（洪嘉徽／多維新聞）

值得注意的是，近年來漸漸淡出政壇的胡志強也現身在鏡頭前挺郝，成為關注焦點，尤其胡志強過去長期擔任台中市長，更被媒體關切，怎麼沒有支持台中所選出的立委江啟臣？胡志強則說，台灣是一體的，國民黨是一體的，愈選愈團結，黨內選舉一家人，“你放心，這兩回事”。郝龍斌則在一旁打圓場，他說，胡志強一直是自己重要的合作夥伴，過去很多選舉都，胡皆給予自己很多支持。

郝龍斌與徐巧芯同時露出微笑。（洪嘉徽／多維新聞）

郝龍斌指出，國民黨面對2020年台灣總統大選挫敗，改革及改變是當務之急，希望透過自己參選黨主席，替黨走出改革的第一步。而擔任黨主席做重要的就是無私無我，他將來會用此一態度積極協助國民黨脫離困境，並培養國民黨的接班梯隊，不會把黨主席職務當作下個政治職位的跳板。

郝龍斌參選黨主席的應援團上看20人，比起江啟臣登記時的情形，在氣勢上略勝一籌。（洪嘉徽／多維新聞）

面對身旁這麼多年輕人支持自己參選黨主席，郝龍斌強調，國民黨最重要的工作就是培養人才，站在他旁邊很多年輕黨員同志都沒有家世背景，但有戰力及影響力，不只是國民黨的戰將，也是黨內未來的希望。

對於國民黨組織再造，郝龍斌期盼，未來黨的決策核心要有青壯世代的黨內同志參與，比例不會有上限，尤其黨內公職人員背後的青年幹部，只要他們有參政決心，一定會培養並鼓勵參政，替國民黨注入新血。