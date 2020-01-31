參選國民黨主席遭拒　台學者張亞中拍桌怒斥「違反民主」

台灣大學政治系教授、孫文學校總校長張亞中欲參加國民黨主席補選，他今天（31日）下午赴中央黨部進行領表作業。不過國民黨黨主席選舉相關辦法規定，參選黨主席者須曾任國民黨中評委或中央委員，張亞中卻無此資格，導致張亞中與國民黨中央黨部黨工之間一度僵持不下。張亞中認為，國民黨的選舉內規就是從小圈圈當中選出依些既得利益者，不符合民主開放的原則，講到激動處，張亞中更一度拍桌宣洩不滿。

張亞中在文化大學政治系副教授林忠山陪同下，赴國民黨中央黨部領表參選黨主席。（楊騰凱／多維新聞）

今天張亞中攜帶新台幣200萬元支票，赴黨中央繳交黨主席補選作業費，希望完成參選領表程序。但國民黨黨工卻向張亞中表示，張並不符合曾任中評委、中央委員的資格，而且依規定200萬作業費繳交後不能退還，藉此委婉勸退張亞中。

不過張亞中卻反指，當初郭台銘參加國民黨總統黨內初選時，國民黨也曾大開後門，修改黨內規定，給才剛恢復黨籍黨權的的郭台銘一個機會，何況國民黨要求參選黨主席須擔任過中評委或中央委員，只保障既得利益者，這並不符合民主開放原則。

張亞中認為國民黨黨主席參選規定只保障到既得利益者，一度拍桌宣洩情緒。（楊騰凱／多維新聞）

雙方經過將近一個小時的爭論後，張亞中留下200萬元的支票，要求國民黨應該透過黨中央的資格審查委員會審查其有無參選資格，而非在領表階段就將其擋下。但國民黨方面則強調，參選黨主席必須有中央委會或中評委資格，過去黨主席選舉，都是在領表作業階段確定領表人有沒有此資格，如果資格不符，便不給予領表，會再將張亞中的支票以專函退回。

由於國民黨黨主席補選領表作業也已1月31日下午4時截止，最後確定只有立法委員江啟臣、前台北市長郝龍斌完成領表作業，儘管兩人還要在2月4日之前取得7751名黨員連署（具黨權的黨員數3％），並攜帶連署書向黨中央完成參選登記，經審查通過後，才完成黨主席參選程序，不過一般預料，以郝江兩人的政治實力，通過連署並不困難，本次國民黨主席補選，幾乎篤定是郝江對決。