【罷免韓國瑜】民進黨若硬推「罷韓」　恐再現2018年慘敗格局

2020年台灣大選蔡英文高票連任，台灣的新聞熱點不過翻過二十幾天，早已由「韓流」變「肺炎」，台灣人深陷選舉的激情早轉換成防疫的決心，但在一片武漢肺炎疫情的輿論下，仍藏有幾篇「罷免韓國瑜」的相關資訊。 目前「罷韓行動」的進度已進入第二階段，領銜人在中選會領取連署書格式時，直接砲轟「韓國瑜是高雄的病毒」，喊出「一次罷免、終身免疫」的口號，顯見台灣大選儘管結束，內部的政治鬥爭角力尚未落幕。

儘管民進黨時常稱韓國瑜罷免案是民間發起、主導，但細查枱面上、枱面下的許多人，大都是前高雄市長、民進黨新潮流系大將陳菊的人馬，尤其韓國瑜自2018年就任高雄市長後，短短2個月，罷韓活動即如火如荼的展開，說明了罷韓活動跟政治角力脱離不了關係。

蔡英文以817萬破紀錄的選票連任成功，民進黨是否繼續堅持選戰期間的罷韓行動有待觀察。(資料圖片）

回顧民進黨在2020年大選過程中，選前團結一致打擊韓國瑜，藉由亡國感、韓國瑜草包形象，成功打下政權保衛戰，當時為了勝選考量，罷韓行動勢在必行，只不過在勝選後，推動罷免是否仍是第一要務，則有待商榷。

罷與不罷 一念之間

蔡英文在勝選當天晚上即強調，選舉已經結束，所有選舉過程中的衝突，都應該到此為止，希望所有支持者不要有任何刺激對手的言行，「我們要擁抱彼此，因為，要打敗這個國家的困境，所有人都必須團結在民主的旗幟之下」，蔡英文的呼喊，一時間似讓罷韓行動出現轉圜餘地。

罷韓遊行一景，許多年輕人紛紛站出來表達自己的立場。（Wecare台灣大遊行提供）

若民進黨選擇「留韓」，放韓國瑜一條「生路」，策略面上，對民進黨來說實有好處，尤其韓國瑜所涉爭議事件多，易成箭靶，與其2022年縣市長選舉，國民黨替換他人競爭，韓國瑜予人既成的好惡感已定，之於擅長選舉操作的民進黨而言，韓國瑜或將成為民進黨的「選戰提款機」，並不難選。

此外，民進黨內也有聲音認為，現階段台灣朝野與社會其實不希望選後繼續有「殺到見骨」的政治動作，畢竟政治對立延續，可能釀生反作用，導致難以預測的情勢發展；且韓國瑜如果真是民進黨所說的「草包」，那麼其在2018年翻轉民進黨高雄綠地的奇蹟，將不會再次重演，憑藉著韓國瑜的「自爆」，綠營就算與韓營握手停戰，也不愁奪不回自己紮根已久的大本營。

然而，韓國瑜一旦留下，若在高雄市長任內持續追查在地弊案，或將損及民進黨形象，且萬一韓國瑜「不草包」，憑著執政優勢，藍營很有可能在南台灣建立根據地，民進黨將真正痛失對自己意義重大的高雄一地。或許也是如此，由「菊系」色彩強烈的人馬所主導的「罷韓」活動，才又「現在進行式」的如火如荼開展中。

罷韓遊行一景，民眾高舉「光復高雄」旗幟要求韓國瑜辭去高雄市長。（Wecare台灣大遊行提供）

「罷韓」的敗選因子

民進黨若堅持「罷韓」，憑著在2020年總統大選中，高雄拿下的破百萬張的選票，就算激情縮水只剩下6成「不喜歡韓國瑜」的選票，仍達罷免門檻的57萬票，民氣可用，一旦韓國瑜被罷免成功，高雄市長的寶座有極高的可能被民進黨收回，綠營人馬將可班師回朝的繼續深根南台灣，做自己的「南霸天」。不過民進黨若堅持「罷韓」，又有可能會讓自己再次重演2018年「剩一口氣」的窘境。

回顧2018年民進黨輸掉地方的情景，當時民進黨想「整碗利益捧走」，吃相難看，硬搶韓國瑜的北農總經理、打擊柯文哲，導致綠白合作破局，台灣社會充斥「不爽民進黨」的氛圍，若這次民進黨堅持罷免韓國瑜，硬端走高雄市長，內部搞不定接班人選，放任派系大亂鬥，則民進黨2022的敗局之路實已鋪好一半，再加上綠白合作仍然無解，黨內許多人對柯文哲磨刀霍霍，那麼2022年的選戰，很有可能是2018年的再次重演。

更何況韓國瑜2020年雖敗選，仍拿下552萬張選票，一旦拔掉韓國瑜，加劇社會對立，反對勢力回擊力度加大，那民進黨在2020年剛癒合的傷口，很可能再次被撕開，綠地換藍天的期盼終將是夢一場。