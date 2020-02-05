【武漢疫情】台灣海基會：第二批武漢台人返台名單約200人

武漢疫情持續延燒，數百名滯留武漢的台人急切地想回家，日前已有第一批247位武漢台人返台，其中有一人確診染病。 台灣海基會發言人蔡孟君今天（5日）表示，後續協處滯留武漢台人返台事宜，台方希望以短期出差、特殊疾病、年長年幼為優先，海基會已整理好「曾經求助的名單」，做為政府溝通下一批返台名單的重點，目前掌握資訊大約有200位民眾。

蔡孟君表示，作為下一批協助滯留武漢台人返台的名單約有200位，將以短期出差、特殊疾病、年老年幼等原則優先。（楊家鑫／多維新聞）

海基會今天舉行例行背景說明會。蔡孟君指出，自從肺炎疫情蔓延以來，海基會持續彙整求助資訊，及時提供政府主管機關參考，目前向海基會陳情求助案件中，以短期出差、探親的數量最多，當中也有慢性疾病患者，例如白血病、紅斑性狼瘡、高血壓、糖尿病等。

她表示，還有人因為肺炎疫情，導致藥品不足，亟需補給協助，海基會做為服務兩岸民眾溝通協調的橋樑，也持續配合家屬需求，盡力將相關處方藥品遞送給需求民眾。

第一批武漢台商包機3日午夜抵達桃園國際機場，飛機不走空橋直接進入維修棚，醫護人員上機進行諮詢檢疫後安置隔離。（中央社）

至於後續如何協處滯留武漢台人返回台灣，蔡孟君表示，台方希望以短期出差、特殊疾病、年長年幼等原則為優先，海基會已整理好「曾經求助的名單」，做為政府溝通下一批返台名單的重點，目前依據上述原則所掌握的武漢當地資訊，大約有200位民眾。

關於第一批武漢台人包機名單如何決定，是否有參考台商的建議，蔡孟君表示，這段期間，海基會持續接聽民眾求助電話，完成彙整工作，相關名單已提供給陸委會。很感謝各方提供協助，如果有當地台商會長掌握相關名單，海基會也願意接受，做為參考。

此外，陸委會宣布，即日起將中國大陸旅遊警示燈號調升為「紅色」，建議不宜前往；香港、澳門旅遊警示燈號調升為「黃色」，建議民眾特別注意旅遊安全並檢討應否前往。

陸委會指出，中國大陸31省市區（不含港澳）確診病例數超過100起之省份達19個，北京、上海亦傳出小區群聚感染，且陸續有湖北、浙江、河南、山東、黑龍江、江蘇、福建等省實施相關管制措施，民眾近期赴陸旅遊健康安全風險遽增，故將中國大陸旅遊警示燈號調升為「紅色」。