【罷免韓國瑜】台媒民調：同意罷韓人數逾百萬，市長寶座亮紅燈

台灣媒體TVBS民調中心公布韓國瑜罷免案最新民調，調查顯示，若韓國瑜罷免案進入投票階段，50％的20歲以上高雄市民會去投票且同意罷免，人數大約是115萬人。 由於高雄市長選舉人數約 230 萬人，且依相關規定，韓國瑜罷免成功的條件為：同意票須超過 57 萬，並且多於不同意票。 依照TVBS的民調結果，若罷免案舉行投票，將有115萬高雄市民會去投票且投下同意票，可使韓國瑜免去職務。

儘管韓國瑜選後積極回歸高雄市政，但媒體民調仍顯示罷韓案頗有過關可能。（高雄市政府提供）

TVBS民調報告指出，高雄民間團體發起罷免市長韓國瑜的行動進入第二階段連署，估計3月中旬向高雄市選委會遞件，4月底前若通過查核成案，預計6月下旬舉行罷免案投票。按照相關法令規定，罷免案同意票不僅須多於不同意票，同時也要達到高雄市選舉人數的25％，罷免案才能成功。根據高雄市長選舉人數約 230 萬人來看，同意票門檻須超過 57 萬。

民調報告指出，最新調查結果顯示，若舉辦高雄市長罷免案投票，57％的高雄市民表示會去投票，6％表示不一定，37％表示沒有投票意願。而不論是否有投票意願，對於罷免案的態度，有53％市民表示同意罷免，32％則表示不同意罷免，10％不投票或投廢票，6％無意見。

民調報告解讀，與投票意願交叉分析顯示，沒有投票意願的市民，65％並不同意罷免，僅8%同意，而有投票意願的市民，只有12％會投不同意罷免，高達79％同意罷免。會去投票且投同意票的比例，經換算後約佔全體20歲以上高雄市民的50％，即相當於115萬人，明顯高於選罷法25％門檻的57萬人。這也代表，若舉行投票，韓國瑜可能會被成功罷免。

高達115萬的20歲以上高雄市民願意投票且將投下同意罷免，明顯高過法定的罷免門檻。（高雄市政府提供）

不過民調報告也提到，詢問高雄市民對韓國瑜的喜好度時，54％市民表示不喜歡，僅31％表示喜歡，相較1月的調查，韓國瑜喜好度並沒有明顯變化，整體而言，目前高雄市民對於韓國瑜不喜歡的比例仍是高於喜歡，韓國瑜能否扭轉市民印象，將是罷免案關鍵。

本次調查是TVBS民意調查中心於當地時間2月5日至7日晚間進行的調查，總共接觸了1,455位20歲以上的高雄市民，其中拒訪為242 位，拒訪率為16.6％，最後成功訪問有效樣本1,213位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±2.8個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。