菲依「一中原則」則禁台人入境　郝龍斌：影響中華民國國格

受到武漢肺炎疫情影響，菲律賓方面在當地時間2月10日晚間下令，基於「一中原則」，把台灣劃入對陸、港、澳實施的「臨時旅行禁令」。除非具菲國國籍或持永久居留證，其餘旅客14日曾到過陸、港、澳、台，將暫時禁止入境。 對此，國民黨主席補選候選人郝龍斌2月11日痛批，陸、港、澳與台灣之間疫情狀況完全不同，如此粗暴地便宜行事，套用政治上的一中原則，已嚴重影響台灣權益與中華民國國格。

受到武漢肺炎疫情影響，菲律賓將台灣劃入對中港澳的入境禁令，郝龍斌2月11日批，此舉嚴重影響中華民國國格，對台灣不公。（洪嘉徽／多維新聞）

菲律賓民航委員會禁令指出，基於「一中原則」政策，台灣包括在菲律賓對陸、港、澳實施的禁令之中。除了菲國公民，以及持有永久居留簽證者之外，其他旅客不論國籍為何，只要14天內曾到過中、港、澳、台，將暫時禁止入境菲律賓境內。

菲律賓方面2月10日晚上下令，禁止曾入境或停留台灣的非菲籍人士入境，但數架班機已在命令發布前起飛，導致多名台籍旅客降落後被拒絕入境，滯留菲國機場。（中央社）

郝龍斌表示，菲律賓深夜下令將台灣納入旅行禁令，不少台籍旅客在菲國機場遭到滯留求助無門，這麼離譜的事情嚴重影響台灣旅客權益，更攸關國格與台灣的國際形象，台灣外交部責無旁貸，應立即向菲國提出抗議，要求菲國收回成命。

郝龍斌指出，日前自越南政府開始，部分國家片面宣布將台灣比照陸港澳列入旅遊禁令，甚至禁止台灣旅客入境，實在是極其荒謬，畢竟台灣防疫有成，即使兩岸往來密切，但台灣的防疫工作仍嚴格執行，武漢肺炎病例比日本、韓國還少，也沒有社區感染，顯見台灣在防疫的嚴謹和成效。

郝龍斌提到，其實菲律賓和台灣一向是緊密的貿易夥伴，也有許多台商在菲律賓投資生根，台菲之間應該有足夠的友誼了解及互動。郝龍斌要求，台灣駐菲代表處一定要提出嚴正抗議，並對台灣防疫的努力和成果作完整的說明。

郝龍斌指出，菲國政府所謂基於「一中原則」所提出的禁令，完全不符現況，事實上陸、港、澳與台灣之間疫情狀況完全不同，如此粗暴地便宜行事，套用政治上的一中原則，已嚴重影響台灣的權益與中華民國國格，這對台灣非常不公平。郝龍斌說，國民黨身為最大在野黨，此時此刻當然應該在第一時間跳出來，捍衛中華民國的權益，捍衛國格，成為維護國家權益的堅實後盾。