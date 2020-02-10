【觀察】台式外交「只能做不能說」　盤點賴清德美國行

台灣「候任副總統」賴清德今天（10日）結束訪問美國行程返台，賴清德在機場受訪時，不忘強調他「人雖然在美國，但是心也在台灣」，呼籲民眾面對武漢肺炎不必恐慌。 盤點賴清德此次華府行期間，多位美國國會議員發聲挺台，美國宗教自由大使以「台灣副總統當選人」介紹賴清德，賴清德踏入白宮國安會，在「國家祈禱早餐會」上與特朗普、彭斯同場，座位被安排在會場最前排，種種互動都被台灣內部輿論認為是台美關係的一種突破。

賴清德（右2）會晤參議院外交委員會主席里施（左2）等3位參議員。（賴清德臉書）

賴清德在美東時間2月4日會晤美國參議院外委會主席里施（Jim Risch）等參議員，多位參議員在會中力挺台灣，參議院外委會更主動發出新聞稿，稱在全球應對武漢肺炎之際，里施支持台灣「充分參與」，也強調完全支持台美之間的自由貿易協定，期待未來與賴清德在雙方共同利益和重要事項上合作。同一時間，賴清德也在臉書上披露，幾位參議員充分表達對台灣的支持，包括台灣應從國際組織獲得正確防疫資訊、台美自由貿易協定，替台灣在爭取參與世界衛生組織（WHO）上助攻，也連帶將台美簽訂自由貿易協定（FTA）議題放在民眾的眼前。

賴清德前往參議院辦公大樓出席國際宗教自由圓桌會議。（賴清德臉書）

賴清德也在當天稍晚出席「國際宗教自由圓桌會議」，與美國宗教自由大使布朗貝克（Sam Brownback）同框，布朗貝克以「台灣副總統當選人」身分介紹賴清德；賴清德後在美東時間2月6日被媒體直擊步入美國白宮國安會，以「候任副總統」身份與美方相關人員會談70分鐘，創下台美斷交以來，台灣拜會白宮國安會最高層級紀錄。

賴清德（左2）在訪團顧問蕭美琴（右1）、台駐美代表高碩泰（右2）、台駐美代表處政治組組長趙怡翔（左1）等人陪同下，進入美國國安會。（中央社）

不過賴清德這次會晤到底見到誰，台美官方均未釋出相關消息，台灣有媒體報道是見到美國國安顧問奧布萊恩（Robert C. O'Brien），但馬上被賴清德辦公室發聲明澄清，指報道所稱的會晤對象及相關描述並非屬實，台灣外交學者則研判，層級應至少達副國安顧問層級。

賴清德參訪位於華盛頓特區的國會圖書館，並與自己的《看見未來》合影。（賴清德臉書）

緊接着到來的2月6日美國「國家祈禱早餐會」，並未出現台灣民眾期待的賴清德與美國總統特朗普（Donald Trump）會面情況，特朗普致詞完即後隨即離去，但美方仍將賴清德的座位安排在第一排，與特朗普同黨的共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）同桌，鄰桌就坐着美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），打了擦邊球，對台海兩岸雙方都算交代得過去。

賴清德在美東時間2月7日與美國華府智庫專家學者會談後，受訪時表示，這次華府訪問行程不便公開，是希望後續能對台灣有幫助，自始自終保持低調，以「務實」態度避免牽動兩岸敏感神經，實踐「只能做不能說」的台式外交。

對於賴清德此次訪問美國，大陸國台辦發言人馬曉光早前強硬表示，「一個中國原則是中國同包括美國在內的所有國家發展關係的根本前提和政治基礎。我們堅決反對我建交國與台灣地區進行任何形式的官方往來、美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。我們再次正告民進黨當局，『台獨』是歷史逆流，是絕路。任何人、任何勢力妄圖挾洋自重，必將自食惡果」。

而解放軍昨天（9日）和今天連續兩天進行兵力戰備巡航與軍機繞台，大陸國台辦今天早上發出新聞稿表示，此舉是為了警告和打擊「台獨」，防止台美勾連的新動作，奉勸民進黨當局不要玩火。國台辦指出民進黨當局領導人近來不斷發表具有「兩國論」含義的分裂言論，擺出加大兩岸對抗的姿態，加緊策劃台美勾連新動作，借機謀「獨」，公然進行危險的挑釁，解放軍有關行動，是爲了維護國家主權與領土完整，維護台海和平穩定，維護兩岸同胞的共同利益，奉勸民進黨當局不要玩火。